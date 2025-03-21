5 млрд євро для України. Двоє членів ЄС завадили виділенню коштів

Згідно з даними Bloomberg, під час останнього саміту в Брюсселі європейські союзники України не змогли домовитися про виділення для неї додаткових 5 мільярдів євро. Ці кошти мали б бути витрачені на закупівлю 2 млн артилерійських снарядів, однак Італія та Франція зайняли жорстку позицію з цього приводу.
Головні тези:
- Добровільна допомога від країн ЄС для України у розмірі до 40 млрд євро стала предметом суперечок у Євросоюзі.
- Італія та інші країни вимагають додаткових деталей щодо ініціативи, а Франція закликала зосередитись на іншому питанні.
Рим та Париж завадили виділенню коштів для України
Як вдалося дізнатися журналістам, саме Франція та Італія відмовилися брати на себе зобов'язання щодо конкретних фінансових обсягів.
Нещодавно висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас запропонувала, щоб країни Євросоюзу надали Україні до 40 млрд євро військової допомоги у 2025 році.
Що важливо розуміти, йдеться про добровільну допомогу, яку усі охочі зможуть виділити грошовими внесками або ж обладнанням.
Від інсайдерів стало відомо, що кілька країн виступили проти цієї ідеї, тому дебати з цього приводу довелося звузити.
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