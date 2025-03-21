Макрон розглядає альтернативу введенню європейських військ в Україну

Як вдалося дізнатися виданню The Telegraph, французький лідер Емманюель Макрон наразі активно розглядає можливість формування місії для захисту України у межах потенційної майбутньої мирної угоди під егідою Організації Об'єднаних Націй.
Головні тези:
- Лідери НАТО і ЄС активно працюють над формуванням миротворчого контингенту.
- Нова ідея Макрон є утопічною, оскільки її реалізації можуть зашкодити РФ та США.
В Україну можуть ввести миротворчу місію ООН
Згідно з даними журналістів, глава французької республіки вирішив пошукати альтернативи введенню європейських військ в Україну для її захисту від потенційних атак Росії.
Як відомо, не так вже й багато країн ЄС готові надати своїх солдат для реалізації цієї місії.
Британський лідер Кір Стармер і сам Макрон наразі керують зусиллями зі створення "коаліції охочих" країн НАТО і ЄС для формування миротворчого контингенту за підтримки гарантій безпеки з боку США.
Нещодавно Стармер скликав на термінову зустрічі 30 вищих військових керівників з європейських країн і не тільки, щоб обговорити ці плани.
Він офіційно підтвердив, що союзники переходять в "оперативну фазу", однак досі важко сказати, скільки країн готові відправити війська, і як цей план буде реалізований.
Однак, що важливо розуміти, будь-які миротворчі сили ООН не можуть бути задіяні без схвалення Ради Безпеки.
Враховуючи той факт, що Росія — а також потенційно і США — виступають проти цього, реалізація цього плану є малоймовірною.
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