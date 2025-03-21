Макрон розглядає альтернативу введенню європейських військ в Україну

Як вдалося дізнатися виданню The Telegraph, французький лідер Емманюель Макрон наразі активно розглядає можливість формування місії для захисту України у межах потенційної майбутньої мирної угоди під егідою Організації Об'єднаних Націй.

В Україну можуть ввести миротворчу місію ООН

Згідно з даними журналістів, глава французької республіки вирішив пошукати альтернативи введенню європейських військ в Україну для її захисту від потенційних атак Росії.

Як відомо, не так вже й багато країн ЄС готові надати своїх солдат для реалізації цієї місії.

Британський лідер Кір Стармер і сам Макрон наразі керують зусиллями зі створення "коаліції охочих" країн НАТО і ЄС для формування миротворчого контингенту за підтримки гарантій безпеки з боку США.

Нещодавно Стармер скликав на термінову зустрічі 30 вищих військових керівників з європейських країн і не тільки, щоб обговорити ці плани.

Він офіційно підтвердив, що союзники переходять в "оперативну фазу", однак досі важко сказати, скільки країн готові відправити війська, і як цей план буде реалізований.

Макрон підняв тему альтернативи ООН на саміті Європейської ради в четвер разом з Антоніу Гутеррішем, генеральним секретарем ООН з питань безпеки, який був гостем зібраних лідерів ЄС. Поширити

Однак, що важливо розуміти, будь-які миротворчі сили ООН не можуть бути задіяні без схвалення Ради Безпеки.