Макрон розглядає альтернативу введенню європейських військ в Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

Макрон розглядає альтернативу введенню європейських військ в Україну

Макрон
Джерело:  The Telegraph

Як вдалося дізнатися виданню The Telegraph, французький лідер Емманюель Макрон наразі активно розглядає можливість формування місії для захисту України у межах потенційної майбутньої мирної угоди під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Головні тези:

  • Лідери НАТО і ЄС активно працюють над формуванням миротворчого контингенту.
  • Нова ідея Макрон є утопічною, оскільки її реалізації можуть зашкодити РФ та США.

В Україну можуть ввести миротворчу місію ООН

Згідно з даними журналістів, глава французької республіки вирішив пошукати альтернативи введенню європейських військ в Україну для її захисту від потенційних атак Росії.

Як відомо, не так вже й багато країн ЄС готові надати своїх солдат для реалізації цієї місії.

Британський лідер Кір Стармер і сам Макрон наразі керують зусиллями зі створення "коаліції охочих" країн НАТО і ЄС для формування миротворчого контингенту за підтримки гарантій безпеки з боку США.

Нещодавно Стармер скликав на термінову зустрічі 30 вищих військових керівників з європейських країн і не тільки, щоб обговорити ці плани.

Він офіційно підтвердив, що союзники переходять в "оперативну фазу", однак досі важко сказати, скільки країн готові відправити війська, і як цей план буде реалізований.

Макрон підняв тему альтернативи ООН на саміті Європейської ради в четвер разом з Антоніу Гутеррішем, генеральним секретарем ООН з питань безпеки, який був гостем зібраних лідерів ЄС.

Однак, що важливо розуміти, будь-які миротворчі сили ООН не можуть бути задіяні без схвалення Ради Безпеки.

Враховуючи той факт, що Росія — а також потенційно і США — виступають проти цього, реалізація цього плану є малоймовірною.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Макрон заговорив про ядерну зброю — пояснення МЗС Франції
Макрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Введення миротворців в Україну. Макрон жорстко поставив Путіна на місце
Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон і Шольц звернулися до України після нової цинічної вимоги Путіна
Макрон і Шольц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?