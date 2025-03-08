Чому Макрон заговорив про ядерну зброю — пояснення МЗС Франції

5 березня французький лідер Еммануель Макрон офіційно оголосив, що вирішив розпочати стратегічні обговорення з лідерами країн ЄС щодо використання ядерної зброї Франції для захисту європейського континенту. Речник МЗС Франції Крістоф Лемонд пояснив, що насправді означає нова заява президента.

Чому Макрон згадав про ядерну зброю

Як наголосив представник французької дипломатії Крістоф Лемонд, ядерна зброя, яка є в розпорядженні Франції, може бути використана винятково для стримування:

Франція володіє ядерною зброєю стримування. Водночас зрозуміло, що ця зброя покликана захищати життєво важливі інтереси французької нації, що також має європейський вимір.Крім того, слід підкреслити, що ядерна зброя використовується виключно для стримування, — зазначив Крістоф Лемонд. Поширити

Він також звернув увагу на те, що рішення щодо застосування або незастосування ядерної зброї може ухвалювати винятково глава республіки.

За словами речника МЗС Франції, для Еммануеля Макрона було важливо дати зрозуміти, що цей аспект може поширюватися на європейське середовище безпеки.

До слова, нещодавно скандальний російський дипломат Сергій Лавров звинуватив французького лідера у “нерозумних” заявах щодо війни Росії проти України та обізвав його наступником Наполеона та Гітлера.