Почему Макрон заговорил о ядерном оружии — объяснение МИД Франции

5 марта французский лидер Эммануэль Макрон официально объявил, что решил начать стратегические обсуждения с лидерами стран ЕС об использовании ядерного оружия Франции для защиты европейского континента. Спикер МИД Франции Кристоф Лемонд объяснил, что на самом деле означает новое заявление президента.

Почему Макрон упомянул о ядерном оружии

Как отметил представитель французской дипломатии Кристоф Лемонд, ядерное оружие, имеющееся в распоряжении Франции, может быть использовано исключительно для сдерживания:

Франция владеет ядерным оружием сдерживания. В то же время понятно, что это оружие призвано защищать жизненно важные интересы французской нации. Кроме того, следует подчеркнуть, что ядерное оружие используется исключительно для сдерживания, — отметил Кристоф Лемонд. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что решение о применении или неприменении ядерного оружия может принимать исключительно глава республики.

По словам пресс-секретаря МИД Франции, для Эммануэля Макрона было важно дать понять, что этот аспект может распространяться на европейскую среду безопасности.

К слову, недавно скандальный российский дипломат Сергей Лавров обвинил французского лидера в "неразумных" заявлениях по поводу войны России против Украины и обозвал его преемником Наполеона и Гитлера.