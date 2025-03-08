Почему Макрон заговорил о ядерном оружии — объяснение МИД Франции

5 марта французский лидер Эммануэль Макрон официально объявил, что решил начать стратегические обсуждения с лидерами стран ЕС об использовании ядерного оружия Франции для защиты европейского континента. Спикер МИД Франции Кристоф Лемонд объяснил, что на самом деле означает новое заявление президента.
Главные тезисы
- Франция владеет ядерным оружием сдерживания и использует его исключительно для защиты жизненно важных интересов страны.
- Решение о применении ядерного оружия может принимать только Макрон.
Почему Макрон упомянул о ядерном оружии
Как отметил представитель французской дипломатии Кристоф Лемонд, ядерное оружие, имеющееся в распоряжении Франции, может быть использовано исключительно для сдерживания:
Он также обратил внимание на то, что решение о применении или неприменении ядерного оружия может принимать исключительно глава республики.
По словам пресс-секретаря МИД Франции, для Эммануэля Макрона было важно дать понять, что этот аспект может распространяться на европейскую среду безопасности.
К слову, недавно скандальный российский дипломат Сергей Лавров обвинил французского лидера в "неразумных" заявлениях по поводу войны России против Украины и обозвал его преемником Наполеона и Гитлера.
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