Почему Макрон заговорил о ядерном оружии — объяснение МИД Франции
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Почему Макрон заговорил о ядерном оружии — объяснение МИД Франции

Макрон
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Источник:  Суспільне

5 марта французский лидер Эммануэль Макрон официально объявил, что решил начать стратегические обсуждения с лидерами стран ЕС об использовании ядерного оружия Франции для защиты европейского континента. Спикер МИД Франции Кристоф Лемонд объяснил, что на самом деле означает новое заявление президента.

Главные тезисы

  • Франция владеет ядерным оружием сдерживания и использует его исключительно для защиты жизненно важных интересов страны.
  • Решение о применении ядерного оружия может принимать только Макрон.

Почему Макрон упомянул о ядерном оружии

Как отметил представитель французской дипломатии Кристоф Лемонд, ядерное оружие, имеющееся в распоряжении Франции, может быть использовано исключительно для сдерживания:

Франция владеет ядерным оружием сдерживания. В то же время понятно, что это оружие призвано защищать жизненно важные интересы французской нации. Кроме того, следует подчеркнуть, что ядерное оружие используется исключительно для сдерживания, — отметил Кристоф Лемонд.

Он также обратил внимание на то, что решение о применении или неприменении ядерного оружия может принимать исключительно глава республики.

По словам пресс-секретаря МИД Франции, для Эммануэля Макрона было важно дать понять, что этот аспект может распространяться на европейскую среду безопасности.

К слову, недавно скандальный российский дипломат Сергей Лавров обвинил французского лидера в "неразумных" заявлениях по поводу войны России против Украины и обозвал его преемником Наполеона и Гитлера.

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