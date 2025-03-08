Украинские десантники устроили смертельную ловушку для солдат РФ на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские десантники устроили смертельную ловушку для солдат РФ на Курщине

ВСУ
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Источник:  online.ua

В Курской области российские оккупанты через подземные коммуникации магистрального газопровода пытались проникнуть на территорию, находящуюся под контролем ВСУ, однако 80% сил врага удалось уничтожить. Всё это произошло в Суджанском районе.

Главные тезисы

  • Благодаря разведданным украинским воинам удалось уничтожить много солдат РФ.
  • Офицер ВСУ подчеркнул важность объективного контроля и радиоперехвата при ведении боевых действий.

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О развитии событий на российской Курщине рассказал офицер ВСУ Мирослав Гай.

По его словам, командование одной из десантно-штурмовых бригад умело использовало заранее полученные разведданные о планах врага пройти через подземные коммуникации магистрального газопровода "Прогресс" для диверсионной деятельности в Суджанском районе.

Что важно понимать, россияне решили действовать по сценарию Авдеевской операции, используя инженерные постройки для проникновения на подконтрольную ВСУ территорию.

Однако наши десантники опередили оккупантов. Умело организованная засада позволила дождаться выхода противника из туннеля и его скопления у выхода. Решающий момент — и выход из трубы был завален, исключив эвакуацию вражеской группы. Дальше — уничтожение. Устранено около 80%. сил противника, — рассказал Мирослав Гай.

Он также уточнил, что объективный контроль и радиоперехват подтверждают панику среди личного состава врага: российские оккупанты жаловались, что их бросили на верную смерть.

Когда война завершится, нам не придется придумывать сценарии для кино, потребуется просто описать реальные события, и Голливуд будет тихо отдыхать в сторонке, — подчеркнул офицер ВСУ.

Фото: скриншот

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