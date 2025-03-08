Украинские десантники устроили смертельную ловушку для солдат РФ на Курщине

В Курской области российские оккупанты через подземные коммуникации магистрального газопровода пытались проникнуть на территорию, находящуюся под контролем ВСУ, однако 80% сил врага удалось уничтожить. Всё это произошло в Суджанском районе.
Главные тезисы
- Благодаря разведданным украинским воинам удалось уничтожить много солдат РФ.
- Офицер ВСУ подчеркнул важность объективного контроля и радиоперехвата при ведении боевых действий.
Бойцы ВСУ снова обхитрили армию РФ
О развитии событий на российской Курщине рассказал офицер ВСУ Мирослав Гай.
По его словам, командование одной из десантно-штурмовых бригад умело использовало заранее полученные разведданные о планах врага пройти через подземные коммуникации магистрального газопровода "Прогресс" для диверсионной деятельности в Суджанском районе.
Что важно понимать, россияне решили действовать по сценарию Авдеевской операции, используя инженерные постройки для проникновения на подконтрольную ВСУ территорию.
Он также уточнил, что объективный контроль и радиоперехват подтверждают панику среди личного состава врага: российские оккупанты жаловались, что их бросили на верную смерть.
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