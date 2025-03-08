Українські десантники влаштували смертельну пастку для солдатів РФ на Курщині

У Курській області російські окупанти через підземні комунікації магістрального газогону намагалися проникнути на територію, що знаходиться під контролем ЗСУ, однак 80% сил ворога вдалося знищити. Усе це відбулося в Суджанському районі.

Бійці ЗСУ знову обхитрили армію РФ

Про розвиток подій на російській Курщині розповів офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

За його словами, командування однієї з десантно-штурмових бригад вміло використало заздалегідь отримані розвіддані про плани ворога пройти через підземні комунікації магістрального газогону "Прогрес" для диверсійної діяльності в Суджанському районі.

Що важливо розуміти, росіяни вирішили діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію.

Проте наші десантники випередили окупантів. Вміло організована засідка дозволила дочекатися виходу противника з тунелю та його скупчення біля виходу. Вирішальний момент — і вихід із труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворожої групи. Далі — знищення. Ліквідовано близько 80%. ос. противника, — розповів Мирослав Гай. Поширити

Він також уточнив, що об'єктивний контроль та радіоперехоплення підтверджують паніку серед особового складу ворога: російські окупанти бідкалися, що їх кинули на вірну смерть.

Коли війна завершиться нам не доведеться вигадувати сценарії для кіно, буде потрібно просто описати реальні події і Голлівуд тихо відпочиватиме на узбіччі, — наголосив офіцер ЗСУ. Поширити