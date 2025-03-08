СБУ викрила "крота" ФСБ РФ у Державному космічному агентстві

Посадовець Державного космічного агентства України виявився агентом російських спецслужб. Що важливо розуміти, у його розпорядженні були секретні дані про вітчизняні стратегічні підприємства, а також “кріт” мав доступ до таємних супутникових знімків.

СБУ провела нову успішну спецоперацію

Служба безпеки України повідомила, що змогла піймати ворожого агента за сприяння Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Що важливо розуміти, контррозвідка та слідчі СБУ затримали фігуранта під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Як вдалося дізнатися, ФСБ РФ завербувала цього агента ще минулого року. Після цього українські спецслужбовців почали документували кожен крок “крота” та його взаємодію з російськими кураторами.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Ба більше, його використали для дезінформування ворога, щоб передавати через нього рашистам вигідну для України інформацію.

Ворожий агент повинен був займатися збором та наданням ФСБ Росії секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обовʼязків.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Зокрема, це дані про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки. Поширити

СБУ звертає увагу на те, що зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.