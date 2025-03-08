СБУ викрила "крота" ФСБ РФ у Державному космічному агентстві

Посадовець Державного космічного агентства України виявився агентом російських спецслужб. Що важливо розуміти, у його розпорядженні були секретні дані про вітчизняні стратегічні підприємства, а також “кріт” мав доступ до таємних супутникових знімків.
Головні тези:
- ФСБ РФ завербувала агента минулого року, але спецслужби України документували його дії та використовували для дезінформування ворога.
- Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
СБУ провела нову успішну спецоперацію
Служба безпеки України повідомила, що змогла піймати ворожого агента за сприяння Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Що важливо розуміти, контррозвідка та слідчі СБУ затримали фігуранта під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.
Як вдалося дізнатися, ФСБ РФ завербувала цього агента ще минулого року. Після цього українські спецслужбовців почали документували кожен крок “крота” та його взаємодію з російськими кураторами.
Ба більше, його використали для дезінформування ворога, щоб передавати через нього рашистам вигідну для України інформацію.
Ворожий агент повинен був займатися збором та наданням ФСБ Росії секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обовʼязків.
СБУ звертає увагу на те, що зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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