Наводили російські ракети на ППО та аеродроми — СБУ затримала двох коригувальників вогню

Служба безпеки затримала двох поплічників російських спецслужб, які шпигували за Силами оборони у центральних та західних областях України.

СБУ затримала двох коригувальників ворожого вогню

Так, СБУ запобігла новим спробам РФ отримати актуальні дані про Сили оборони. Затримано 20-річного мешканця міста Радивилів, який шпигував за підрозділами ЗСУ, котрі рухалися у напрямку фронту через територію західного регіону.

У разі виявлення військових колон зловмисник фіксував орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики. Крім того, під виглядом зустрічі з близькими фігурант виїжджав до Львівської області, де намагався встановити локації оперативних аеродромів.

В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму інформатору «евакуацію» до Росії та паспорт країни-агресора.

Затримання коригувальника ворожого вогню

У Полтаві затримано 58-річну місцеву мешканку, яка коригувала ракетно-дронові атаки рф по обласному центру. Щоб ворог міг здійснити обстріли поза зоною української ППО, фігурантка розвідувала пункти базування радіолокаційних станцій поблизу міста. Поширити

Задокументовано також, що вона відстежувала наслідки ворожих «прильотів».

Під час обшуків в обох затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на російські спецслужби.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України).