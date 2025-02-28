Наводили російські ракети на ППО та аеродроми — СБУ затримала двох коригувальників вогню

Служба безпеки затримала двох поплічників російських спецслужб, які шпигували за Силами оборони у центральних та західних областях України.
Головні тези:
- СБУ затримала двох коригувальників вогню, які шпигували за українськими ППО та аеродромами в центральних та західних областях.
- Затримані планували передавати актуальні дані про переміщення військової техніки та локації аеродромів російським спецслужбам.
- Слідчі вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з окупаційними силами, у зв'язку з чим фігурантам повідомлено про підозру за нормами Кримінального кодексу України.
СБУ затримала двох коригувальників ворожого вогню
Так, СБУ запобігла новим спробам РФ отримати актуальні дані про Сили оборони. Затримано 20-річного мешканця міста Радивилів, який шпигував за підрозділами ЗСУ, котрі рухалися у напрямку фронту через територію західного регіону.
У разі виявлення військових колон зловмисник фіксував орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики. Крім того, під виглядом зустрічі з близькими фігурант виїжджав до Львівської області, де намагався встановити локації оперативних аеродромів.
В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму інформатору «евакуацію» до Росії та паспорт країни-агресора.
Задокументовано також, що вона відстежувала наслідки ворожих «прильотів».
Під час обшуків в обох затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на російські спецслужби.
Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.
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