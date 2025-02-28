Наводили російські ракети на ППО та аеродроми — СБУ затримала двох коригувальників вогню
Категорія
Україна
Дата публікації

Наводили російські ракети на ППО та аеродроми — СБУ затримала двох коригувальників вогню

СБУ
агентка РФ

Служба безпеки затримала двох поплічників російських спецслужб, які шпигували за Силами оборони у центральних та західних областях України.

Головні тези:

  • СБУ затримала двох коригувальників вогню, які шпигували за українськими ППО та аеродромами в центральних та західних областях.
  • Затримані планували передавати актуальні дані про переміщення військової техніки та локації аеродромів російським спецслужбам.
  • Слідчі вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з окупаційними силами, у зв'язку з чим фігурантам повідомлено про підозру за нормами Кримінального кодексу України.

СБУ затримала двох коригувальників ворожого вогню

Так, СБУ запобігла новим спробам РФ отримати актуальні дані про Сили оборони. Затримано 20-річного мешканця міста Радивилів, який шпигував за підрозділами ЗСУ, котрі рухалися у напрямку фронту через територію західного регіону.

У разі виявлення військових колон зловмисник фіксував орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики. Крім того, під виглядом зустрічі з близькими фігурант виїжджав до Львівської області, де намагався встановити локації оперативних аеродромів.

В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму інформатору «евакуацію» до Росії та паспорт країни-агресора.

Затримання коригувальника ворожого вогню

У Полтаві затримано 58-річну місцеву мешканку, яка коригувала ракетно-дронові атаки рф по обласному центру. Щоб ворог міг здійснити обстріли поза зоною української ППО, фігурантка розвідувала пункти базування радіолокаційних станцій поблизу міста.

Задокументовано також, що вона відстежувала наслідки ворожих «прильотів».

Під час обшуків в обох затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на російські спецслужби.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

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