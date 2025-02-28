Наводили российские ракеты на ПВО и аэродромы — СБУ задержала двух корректировщиков огня

Служба безопасности задержала двух приспешников российских спецслужб, которые шпионили за Силами обороны в центральных и западных областях Украины.
Главные тезисы
- СБУ задержала двух корректировщиков огня, которые шпионили за Силами обороны Украины в центральных и западных областях.
- Задержанные планировали передавать данные о перемещении военной техники и локациях аэродромов российским спецслужбам.
- СБУ предотвратила попытки РФ получить актуальные данные об украинской обороне, задержав корректировщиков вражеского огня.
СБУ задержала двух корректировщиков вражеского огня
Так, СБУ предотвратила новые попытки РФ получить актуальные данные о Силах обороны. Задержан 20-летний житель города Радивилов, который шпионил за подразделениями ВСУ, которые двигались в направлении фронта через территорию западного региона.
В случае обнаружения военных колонн злоумышленник фиксировал ориентировочное количество боевой техники и ее тактические характеристики. Кроме того, под видом встречи с близкими фигурант уезжал во Львовскую область, где пытался установить локации оперативных аэродромов.
В обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему информатору «эвакуацию» в Россию и паспорт страны-агрессора.
Задокументировано также, что она отслеживала последствия вражеских прилетов.
Во время обысков у обоих задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным на российские спецслужбы.
Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.
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