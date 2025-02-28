Наводили российские ракеты на ПВО и аэродромы — СБУ задержала двух корректировщиков огня

Служба безопасности задержала двух приспешников российских спецслужб, которые шпионили за Силами обороны в центральных и западных областях Украины.

СБУ задержала двух корректировщиков вражеского огня

Так, СБУ предотвратила новые попытки РФ получить актуальные данные о Силах обороны. Задержан 20-летний житель города Радивилов, который шпионил за подразделениями ВСУ, которые двигались в направлении фронта через территорию западного региона.

В случае обнаружения военных колонн злоумышленник фиксировал ориентировочное количество боевой техники и ее тактические характеристики. Кроме того, под видом встречи с близкими фигурант уезжал во Львовскую область, где пытался установить локации оперативных аэродромов.

В обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему информатору «эвакуацию» в Россию и паспорт страны-агрессора.

Задержание корректировщика вражеского огня

В Полтаве задержана 58-летняя местная жительница, которая корректировала ракетно-дроновые атаки РФ по областному центру. Чтобы враг мог осуществить обстрелы вне зоны ПВО, фигурантка разведывала пункты базирования радиолокационных станций вблизи города. Поделиться

Задокументировано также, что она отслеживала последствия вражеских прилетов.

Во время обысков у обоих задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным на российские спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины).