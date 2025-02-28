Наводили российские ракеты на ПВО и аэродромы — СБУ задержала двух корректировщиков огня
Категория
Украина
Дата публикации

Наводили российские ракеты на ПВО и аэродромы — СБУ задержала двух корректировщиков огня

СБУ
задержание
Читати українською

Служба безопасности задержала двух приспешников российских спецслужб, которые шпионили за Силами обороны в центральных и западных областях Украины.

Главные тезисы

  • СБУ задержала двух корректировщиков огня, которые шпионили за Силами обороны Украины в центральных и западных областях.
  • Задержанные планировали передавать данные о перемещении военной техники и локациях аэродромов российским спецслужбам.
  • СБУ предотвратила попытки РФ получить актуальные данные об украинской обороне, задержав корректировщиков вражеского огня.

СБУ задержала двух корректировщиков вражеского огня

Так, СБУ предотвратила новые попытки РФ получить актуальные данные о Силах обороны. Задержан 20-летний житель города Радивилов, который шпионил за подразделениями ВСУ, которые двигались в направлении фронта через территорию западного региона.

В случае обнаружения военных колонн злоумышленник фиксировал ориентировочное количество боевой техники и ее тактические характеристики. Кроме того, под видом встречи с близкими фигурант уезжал во Львовскую область, где пытался установить локации оперативных аэродромов.

В обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему информатору «эвакуацию» в Россию и паспорт страны-агрессора.

Задержание корректировщика вражеского огня

В Полтаве задержана 58-летняя местная жительница, которая корректировала ракетно-дроновые атаки РФ по областному центру. Чтобы враг мог осуществить обстрелы вне зоны ПВО, фигурантка разведывала пункты базирования радиолокационных станций вблизи города.

Задокументировано также, что она отслеживала последствия вражеских прилетов.

Во время обысков у обоих задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным на российские спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Харькове СБУ задержала российскую агентку — пыталась взорвать дом ветерана ВСУ
СБУ
агентка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Малюк задержал топовую "крысу" ФСБ в рядах СБУ
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Задержание "топ-крысы" ФСБ — СБУ раскрыло детали громкой спецоперации
СБУ
агент ФСБ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?