СБУ разоблачила "крота" ФСБ РФ в Государственном космическом агентстве

Чиновник Государственного космического агентства Украины оказался агентом российских спецслужб. Что важно понимать, в его распоряжении были секретные данные об отечественных стратегических предприятиях, а также "крот" имел доступ к тайным спутниковым снимкам.
Главные тезисы
- ФСБ РФ завербовала агента в прошлом году, но спецслужбы Украины документировали его действия и использовали для дезинформирования врага.
- Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
СБУ провела новую успешную спецоперацию
Служба безопасности Украины сообщила, что смогла поймать вражеского агента при содействии Министра по стратегическим отраслям промышленности.
Что важно понимать, контрразведка и следователи СБУ задержали фигуранта на совещании в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Как удалось узнать, ФСБ РФ завербовала этого агента еще в прошлом году. После этого украинские спецслужбы начали документировать каждый шаг "крота" и его взаимодействие с российскими кураторами.
Более того, его использовали для дезинформирования врага, чтобы передавать через него рашистам выгодную для Украины информацию.
Вражеский агент должен был заниматься сбором и предоставлением ФСБ России секретной информации, которой он обладал в силу своих должностных обязанностей.
СБУ обращает внимание на то, что злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Спецоперацию проводили при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
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