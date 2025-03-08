СБУ разоблачила "крота" ФСБ РФ в Государственном космическом агентстве
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ разоблачила "крота" ФСБ РФ в Государственном космическом агентстве

СБУ
СБУ
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Чиновник Государственного космического агентства Украины оказался агентом российских спецслужб. Что важно понимать, в его распоряжении были секретные данные об отечественных стратегических предприятиях, а также "крот" имел доступ к тайным спутниковым снимкам.

Главные тезисы

  • ФСБ РФ завербовала агента в прошлом году, но спецслужбы Украины документировали его действия и использовали для дезинформирования врага.
  • Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ провела новую успешную спецоперацию

Служба безопасности Украины сообщила, что смогла поймать вражеского агента при содействии Министра по стратегическим отраслям промышленности.

Что важно понимать, контрразведка и следователи СБУ задержали фигуранта на совещании в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Как удалось узнать, ФСБ РФ завербовала этого агента еще в прошлом году. После этого украинские спецслужбы начали документировать каждый шаг "крота" и его взаимодействие с российскими кураторами.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Более того, его использовали для дезинформирования врага, чтобы передавать через него рашистам выгодную для Украины информацию.

Вражеский агент должен был заниматься сбором и предоставлением ФСБ России секретной информации, которой он обладал в силу своих должностных обязанностей.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

В частности, это данные о местоположениях объектов военно-промышленного комплекса, производящих системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, а также информация по производству Украиной высокоточных средств поражения и спутниковые снимки.

СБУ обращает внимание на то, что злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

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