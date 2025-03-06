Готовили атаки России на энергообъекты Украины — СБУ задержала двух агентов ГРУ

Контрразведчики Службы безопасности задержали двух агентов ГРУ, действовавших в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Злоумышленники готовили серию воздушных атак РФ на высоковольтные электролинии, чтобы обесточить часть северных регионов.
Главные тезисы
- Службой безопасности Украины задержаны два агента ГРУ, готовившие атаки на энергообъекты в стране.
- Злоумышленники планировали серию воздушных атак на высоковольтные электролинии, чтобы обесточить часть северных регионов.
- Агенты ГРУ должны были собирать разведданные и передавать координаты объектов для поражения радиолокационными станциями России.
СБУ задержала двух агентов ГРУ
По материалам дела, фигуранты выезжали на местность и фиксировали геолокацию потенциальных целей.
Контрразведка СБУ своевременно уличила обоих злоумышленников, задокументировала их преступления и задержала по адресам проживания в Киеве.
Приспешниками окупантов оказались 27-летний помощник юриста местной юридической компании и его знакомый — 25-летний безработный.
В 2024 году они вместе искали «быстрые заработки» на Телеграмм-каналах, где впоследствии были завербованы российским ГРУ.
Для сбора разведданных фигуранты «гастролировали» сразу по трем областям Украины. При обнаружении «нужных» локаций агенты фотографировали их через специальную программу, обозначающую координаты, дату и время фотофиксации.
Задокументировано, как агенты дистанционно координировали свои действия с несколькими представительницами российской спецслужбы, а для конспирации связи в мессенджерах постоянно меняли сим-карты и телефоны.
Во время обысков у задержанных изъята компьютерная техника и 8 мобильных телефонов с доказательствами сотрудничества с военной разведкой РФ.
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