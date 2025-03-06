Готовили атаки России на энергообъекты Украины — СБУ задержала двух агентов ГРУ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовили атаки России на энергообъекты Украины — СБУ задержала двух агентов ГРУ

СБУ
СБУ
Read in English
Читати українською

Контрразведчики Службы безопасности задержали двух агентов ГРУ, действовавших в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Злоумышленники готовили серию воздушных атак РФ на высоковольтные электролинии, чтобы обесточить часть северных регионов.

Главные тезисы

  • Службой безопасности Украины задержаны два агента ГРУ, готовившие атаки на энергообъекты в стране.
  • Злоумышленники планировали серию воздушных атак на высоковольтные электролинии, чтобы обесточить часть северных регионов.
  • Агенты ГРУ должны были собирать разведданные и передавать координаты объектов для поражения радиолокационными станциями России.

СБУ задержала двух агентов ГРУ

По материалам дела, фигуранты выезжали на местность и фиксировали геолокацию потенциальных целей.

Также установлено, что для огневого поражения объектов «в обход» украинским ПВО агенты должны были выявить и передать оккупантам координаты радиолокационных станций ВСУ.

Контрразведка СБУ своевременно уличила обоих злоумышленников, задокументировала их преступления и задержала по адресам проживания в Киеве.

Приспешниками окупантов оказались 27-летний помощник юриста местной юридической компании и его знакомый — 25-летний безработный.

В 2024 году они вместе искали «быстрые заработки» на Телеграмм-каналах, где впоследствии были завербованы российским ГРУ.

Задержание агентов ГРУ

Для сбора разведданных фигуранты «гастролировали» сразу по трем областям Украины. При обнаружении «нужных» локаций агенты фотографировали их через специальную программу, обозначающую координаты, дату и время фотофиксации.

Задокументировано, как агенты дистанционно координировали свои действия с несколькими представительницами российской спецслужбы, а для конспирации связи в мессенджерах постоянно меняли сим-карты и телефоны.

Во время обысков у задержанных изъята компьютерная техника и 8 мобильных телефонов с доказательствами сотрудничества с военной разведкой РФ.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Харькове СБУ задержала российскую агентку — пыталась взорвать дом ветерана ВСУ
СБУ
агентка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Задержание "топ-крысы" ФСБ — СБУ раскрыло детали громкой спецоперации
СБУ
агент ФСБ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Наводили российские ракеты на ПВО и аэродромы — СБУ задержала двух корректировщиков огня
СБУ
задержание

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?