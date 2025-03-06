Готовили атаки России на энергообъекты Украины — СБУ задержала двух агентов ГРУ

Контрразведчики Службы безопасности задержали двух агентов ГРУ, действовавших в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Злоумышленники готовили серию воздушных атак РФ на высоковольтные электролинии, чтобы обесточить часть северных регионов.

СБУ задержала двух агентов ГРУ

По материалам дела, фигуранты выезжали на местность и фиксировали геолокацию потенциальных целей.

Также установлено, что для огневого поражения объектов «в обход» украинским ПВО агенты должны были выявить и передать оккупантам координаты радиолокационных станций ВСУ. Поделиться

Контрразведка СБУ своевременно уличила обоих злоумышленников, задокументировала их преступления и задержала по адресам проживания в Киеве.

Приспешниками окупантов оказались 27-летний помощник юриста местной юридической компании и его знакомый — 25-летний безработный.

В 2024 году они вместе искали «быстрые заработки» на Телеграмм-каналах, где впоследствии были завербованы российским ГРУ.

Задержание агентов ГРУ

Для сбора разведданных фигуранты «гастролировали» сразу по трем областям Украины. При обнаружении «нужных» локаций агенты фотографировали их через специальную программу, обозначающую координаты, дату и время фотофиксации.

Задокументировано, как агенты дистанционно координировали свои действия с несколькими представительницами российской спецслужбы, а для конспирации связи в мессенджерах постоянно меняли сим-карты и телефоны.

Во время обысков у задержанных изъята компьютерная техника и 8 мобильных телефонов с доказательствами сотрудничества с военной разведкой РФ.