Готували атаки Росії на енергооб'єкти України — СБУ затримала двох агентів ГРУ

Контррозвідники Служби безпеки затримали двох агентів ГРУ, які діяли у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Зловмисники готували серію повітряних атак РФ на високовольтні електролінії, щоб знеструмити частину північних регіонів.

СБУ затримала двох агентів ГРУ

За матеріалами справи, фігуранти виїжджали на місцевість та фіксували геолокації потенційних цілей.

Також встановлено, що для вогневого ураження обʼєктів «в обхід» української ППО агенти мали виявити й передати окупантам координати радіолокаційних станцій ЗСУ. Поширити

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила обох зловмисників, задокументувала їхні злочини та затримала за адресами проживання у Києві.

Поплічниками окупантів виявилися 27-річний помічник юриста місцевої юридичної компанії та його знайомий — 25-річний безробітний.

У 2024 році вони разом шукали «швидкі заробітки» на Телеграм-каналах, де згодом були завербовані російським ГРУ.

Затримання агентів ГРУ

Для збору розвідданих фігуранти «гастролювали» одразу по трьох областях України. У разі виявлення «потрібних» локацій агенти фотографували їх через спеціальну програму, що позначає координати, дату і час фотофіксації.

Задокументовано, як агенти дистанційно координували свої дії з декількома представницями російської спецслужби, а для конспірації зв’язку у месенджерах постійно міняли сім-карти і телефони.

Під час обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та 8 мобільних телефонів із доказами співпраці з воєнною розвідкою РФ.