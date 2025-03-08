Новые переговоры Украины и США. Зеленский объявил состав делегации

На следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут новые переговоры Украины и США. Они будут касаться двусторонних отношенияй и пути к миру. 8 марта глава государства Владимир Зеленский раскрыл дополнительные детали.
Главные тезисы
- Украинский лидер и его команда настроены на конструктивные разговоры и достижения мира.
- Главная цель встречи – обсуждение и согласование важных решений для будущего Украины.
Зеленский раскрыл состав делегации на новые переговоры с США
По словам главы государства, в Саудовскую Аравию на следующей неделе отправятся:
глава Офиса президента Андрей Ермак,
министр иностранных дел Андрей Сибига,
министр обороны Рустем Умеров
экскомандир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.
Украинский лидер подчеркнул, что он и его команда настроены на конструктив, обсуждение и согласование всех важных решений и будущих шагов.
Владимир Зеленский в очередной раз напомнил о том, что Украина стремится к миру "от первой же секунды этой войны".
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