Новые переговоры Украины и США. Зеленский объявил состав делегации
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Политика
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Новые переговоры Украины и США. Зеленский объявил состав делегации

Зеленский
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Источник:  online.ua

На следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут новые переговоры Украины и США. Они будут касаться двусторонних отношенияй и пути к миру. 8 марта глава государства Владимир Зеленский раскрыл дополнительные детали.

Главные тезисы

  • Украинский лидер и его команда настроены на конструктивные разговоры и достижения мира.
  • Главная цель встречи – обсуждение и согласование важных решений для будущего Украины.

Зеленский раскрыл состав делегации на новые переговоры с США

По словам главы государства, в Саудовскую Аравию на следующей неделе отправятся:

  • глава Офиса президента Андрей Ермак,

  • министр иностранных дел Андрей Сибига,

  • министр обороны Рустем Умеров

  • экскомандир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.

Следующую неделю начну с визита в Саудовскую Аравию, и после моей встречи в понедельник с Наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер подчеркнул, что он и его команда настроены на конструктив, обсуждение и согласование всех важных решений и будущих шагов.

Владимир Зеленский в очередной раз напомнил о том, что Украина стремится к миру "от первой же секунды этой войны".

На столе совершенно реалистичные предложения. Главное — двигаться быстро и результативно, — добавил глава государства.

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