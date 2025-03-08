Новые переговоры Украины и США. Зеленский объявил состав делегации

На следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут новые переговоры Украины и США. Они будут касаться двусторонних отношенияй и пути к миру. 8 марта глава государства Владимир Зеленский раскрыл дополнительные детали.

Зеленский раскрыл состав делегации на новые переговоры с США

По словам главы государства, в Саудовскую Аравию на следующей неделе отправятся:

глава Офиса президента Андрей Ермак,

министр иностранных дел Андрей Сибига,

министр обороны Рустем Умеров

экскомандир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.

Следующую неделю начну с визита в Саудовскую Аравию, и после моей встречи в понедельник с Наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер подчеркнул, что он и его команда настроены на конструктив, обсуждение и согласование всех важных решений и будущих шагов.

Владимир Зеленский в очередной раз напомнил о том, что Украина стремится к миру "от первой же секунды этой войны".

На столе совершенно реалистичные предложения. Главное — двигаться быстро и результативно, — добавил глава государства. Поделиться