Нові переговори України та США. Зеленський оголосив склад делегації
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Політика
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Нові переговори України та США. Зеленський оголосив склад делегації

Зеленський
Джерело:  online.ua

 Наступного тижня у Саудівській Аравії відбудуться нові переговори України і США. Вони будуть стосуватися двосторонніх відносин та шляху до миру. 8 березня глава держави Володимир Зеленський розкрив додаткові деталі.

Головні тези:

  • Український лідер та його команда налаштовані на конструктивні розмови та досягнення миру.
  • Головна мета зустрічі - обговорення та узгодження важливих рішень для майбутнього України.

Зеленський розкрив склад делегації на нові переговори з США

За словами глави держави, у Саудівську Аравію наступного тижня вирушать:

  • голова Офісу президента Андрій Єрмак,

  • міністр закордонних справ Андрій Сибіга,

  • міністр оборони Рустем Умєров

  • екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Павло Паліса.

Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію, і після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні й військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер наголосив, що він та його команда налаштовані на конструктив, обговорення й погодження усіх важливих рішень та майбутніх кроків.

Володимир Зеленський вкотре нагадав про те, що Україна прагне миру “від першої ж секунди цієї війни”.

На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне — рухатися швидко й результативно, — додав глава держави.

Фото: скриншот

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