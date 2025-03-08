Нові переговори України та США. Зеленський оголосив склад делегації

Наступного тижня у Саудівській Аравії відбудуться нові переговори України і США. Вони будуть стосуватися двосторонніх відносин та шляху до миру. 8 березня глава держави Володимир Зеленський розкрив додаткові деталі.

Зеленський розкрив склад делегації на нові переговори з США

За словами глави держави, у Саудівську Аравію наступного тижня вирушать:

голова Офісу президента Андрій Єрмак,

міністр закордонних справ Андрій Сибіга,

міністр оборони Рустем Умєров

екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Павло Паліса.

Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію, і після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні й військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер наголосив, що він та його команда налаштовані на конструктив, обговорення й погодження усіх важливих рішень та майбутніх кроків.

Володимир Зеленський вкотре нагадав про те, що Україна прагне миру “від першої ж секунди цієї війни”.

На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне — рухатися швидко й результативно, — додав глава держави. Поширити