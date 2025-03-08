Нові переговори України та США. Зеленський оголосив склад делегації

Наступного тижня у Саудівській Аравії відбудуться нові переговори України і США. Вони будуть стосуватися двосторонніх відносин та шляху до миру. 8 березня глава держави Володимир Зеленський розкрив додаткові деталі.
Головні тези:
- Український лідер та його команда налаштовані на конструктивні розмови та досягнення миру.
- Головна мета зустрічі - обговорення та узгодження важливих рішень для майбутнього України.
Зеленський розкрив склад делегації на нові переговори з США
За словами глави держави, у Саудівську Аравію наступного тижня вирушать:
голова Офісу президента Андрій Єрмак,
міністр закордонних справ Андрій Сибіга,
міністр оборони Рустем Умєров
екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Павло Паліса.
Український лідер наголосив, що він та його команда налаштовані на конструктив, обговорення й погодження усіх важливих рішень та майбутніх кроків.
Володимир Зеленський вкотре нагадав про те, що Україна прагне миру “від першої ж секунди цієї війни”.
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