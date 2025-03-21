Макрон рассматривает альтернативу введению европейских войск в Украину

Как удалось узнать изданию The Telegraph, французский лидер Эмманюэль Макрон активно рассматривает возможность формирования миссии для защиты Украины в рамках потенциального будущего мирного соглашения под эгидой Организации Объединенных Наций.

В Украину могут ввести миротворческую миссию ООН

Согласно данным журналистов, глава французской республики решил поискать альтернативу введению европейских войск в Украину для ее защиты от потенциальных атак России.

Как известно, не так уж много стран ЕС готовы предоставить своих солдат для реализации этой миссии.

Британский лидер Кир Стармер и сам Макрон руководят усилиями по созданию "коалиции желающих" стран НАТО и ЕС для формирования миротворческого контингента при поддержке гарантий безопасности со стороны США.

Недавно Стармер созвал на срочную встречу 30 высших военных руководителей из европейских стран и не только чтобы обсудить эти планы.

Он официально подтвердил, что союзники переходят в "оперативную фазу", однако до сих пор сложно сказать, сколько стран готовы отправить войска, и как этот план будет реализован.

Макрон поднял тему альтернативы ООН на саммите Европейского совета в четверг вместе с Антониу Гутерришем, генеральным секретарем ООН по безопасности, который был гостем собранных лидеров ЕС. Поделиться

Однако, что важно понимать, какие-либо миротворческие силы ООН не могут быть задействованы без одобрения Совета Безопасности.