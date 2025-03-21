На нафтобазі у Краснодарському краї РФ стався вибух на тлі масштабної пожежі — відео
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На нафтобазі у Краснодарському краї РФ стався вибух на тлі масштабної пожежі — відео

“Бавовна” у Росії набирає обертів
Джерело:  online.ua

Уночі 21 березня на російській нафтоперекачувальній станції “Кавказька” у Краснодарському краї прогримів потужний вибух. Він став наслідком пожежі, яка охопила ворожий об'єкт ще 19 березня внаслідок атаки ударних українських дронів.

Головні тези:

  • Згідно з останніми даними, вогонь охопив площу до 10 тис. кв. м.
  • Наразі на нафтобазі горять два резервуари. До ліквідації наслідків залучено 456 осіб та 181 одиницю техніки.

“Бавовна” у Росії набирає обертів

Факт вибуху офіційно підтвердив Оперативний штаб Краснодарського краю РФ.

Місцева влада стверджує, що в Кавказькому районі під час гасіння пожежі на нафтобазі через розгерметизацію резервуара, який горить, стався вибух нафтопродуктів і викид палаючої нафти.

Згідно з останніми даними, було пошкоджено 3 одиниці техніки, а також постраждали двоє пожежників.

Окрім того, вказано, що вогонь перекинувся ще на один резервуар — таким чином, наразі горять два резервуари.

Також вогнем охоплені запірна арматура, нафтопродукти в обвалуванні навколо резервуарів і та частина палаючих нафтопродуктів, які викинуло вибухом за межі резервуарів. Загальна площа загоряння збільшилася до 10 тис. кв. м, — йдеться в офіційному повідомленні.

Як стверджує місцева влада, до ліквідації наслідків наразі залучені 456 осіб та 181 одиниця техніки.

Мешканців Кавказького району, де палає пожежа, закликали не виходити на вулицю і не відчиняти вікна.

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