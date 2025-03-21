На нафтобазі у Краснодарському краї РФ стався вибух на тлі масштабної пожежі — відео

Уночі 21 березня на російській нафтоперекачувальній станції “Кавказька” у Краснодарському краї прогримів потужний вибух. Він став наслідком пожежі, яка охопила ворожий об'єкт ще 19 березня внаслідок атаки ударних українських дронів.
Головні тези:
- Згідно з останніми даними, вогонь охопив площу до 10 тис. кв. м.
- Наразі на нафтобазі горять два резервуари. До ліквідації наслідків залучено 456 осіб та 181 одиницю техніки.
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Факт вибуху офіційно підтвердив Оперативний штаб Краснодарського краю РФ.
Місцева влада стверджує, що в Кавказькому районі під час гасіння пожежі на нафтобазі через розгерметизацію резервуара, який горить, стався вибух нафтопродуктів і викид палаючої нафти.
Згідно з останніми даними, було пошкоджено 3 одиниці техніки, а також постраждали двоє пожежників.
Окрім того, вказано, що вогонь перекинувся ще на один резервуар — таким чином, наразі горять два резервуари.
Як стверджує місцева влада, до ліквідації наслідків наразі залучені 456 осіб та 181 одиниця техніки.
Мешканців Кавказького району, де палає пожежа, закликали не виходити на вулицю і не відчиняти вікна.
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