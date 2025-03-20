Масштабна "бавовна" сталася у Саратові та Енгельсі РФ — відео

Рано-вранці 20 березня росіяни поскаржилися на вибухи в Саратовській області. За їхніми словами, невідомі дрони здійснили наліт на НПЗ в Енгельсі.

“Бавовна” у Саратовській області: що відомо

За словами місцевих жителів із Саратова та Енгельса, вони прокинулися близько 4 години ранку від гучного звуку сирен. Потім було чутно серію з кількох вибухів.

Після цього очевидці розповіли, що в районі місцевої нафтобази в Енгельсі виникла пожежа, а також стали з'являтися кадри в соцмережах. Водночас деякі канали пишуть, що горять нібито виключно уламки безпілотників.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що в Енгельсі внаслідок атаки невідомих дронів пошкоджено вікна в місцевій лікарні. Також нібито постраждала одна жінка, якій зараз надають допомогу.

Крім того, Бусаргін заявив, що сьогодні заняття в школах Енгельса відбудуться в дистанційному режимі. Поширити

Однак обійшлося тільки Енгельсом. За словами росіян, у районі Соколової гори після атаки дронів згорів приватний будинок.

“Бавовна” у Саратовській області РФ

Росіяни повідомили про нові вибухи та дим в Енгельсі. Низка каналів пишуть, що атаковано військовий аеродром.

Бусаргін повідомив, що сьогоднішня атака дронів по Саратову та Енгельсу була наймасштабнішою за весь час.

Перед цим низка місцевих каналів повідомляла, що жителів, які живуть біля військового аеродрому в Енгельсі, почали евакуювати.