Масштабная "бавовна" произошла в Саратове и Энгельсе РФ — видео

Ранним утром 20 марта россияне пожаловались на взрывы в Саратовской области. По их словам, неизвестные дроны совершили налет на НПЗ в Энгельсе.
Главные тезисы
- Россияне столкнулись с серией взрывов и пожаров в Саратове и Энгельсе, вызванных атаками дронов.
- Губернатор Саратовской области отметил эту атаку как самую масштабную за все время.
- После “бавовны” в Энгельсе жители сообщили о новых взрывах и дыме, предположительно атакован военный аэродром.
"Бавовна" в Саратовской области: что известно
По словам местных жителей из Саратова и Энгельса, они проснулись около 4 часов утра от громкого звука сирен. Потом была слышна серия из нескольких взрывов.
После этого очевидцы рассказали, что в районе местной нефтебазы в Энгельсе возник пожар, а также стали появляться кадры в соцсетях. В то же время, некоторые каналы пишут, что горят якобы исключительно обломки беспилотников.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в Энгельсе в результате атаки неизвестных дронов повреждены окна в местной больнице. Также якобы пострадала одна женщина, которой сейчас оказывают помощь.
Однако обошлось только Энгельсу. По словам россиян, в районе Соколовой горы после атаки дронов сгорел частный дом.
Россияне сообщили о новых взрывах и дыме в Энгельсе. Ряд каналов пишут, что атакован военный аэродром.
Бусаргин сообщил, что сегодняшняя атака дронов по Саратову и Энгельсу была самой масштабной за все время.
Перед этим ряд местных каналов сообщал, что жителей, живущих у военного аэродрома в Энгельсе, начали эвакуировать.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-