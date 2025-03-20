Масштабная "бавовна" произошла в Саратове и Энгельсе РФ — видео

Ранним утром 20 марта россияне пожаловались на взрывы в Саратовской области. По их словам, неизвестные дроны совершили налет на НПЗ в Энгельсе.

"Бавовна" в Саратовской области: что известно

По словам местных жителей из Саратова и Энгельса, они проснулись около 4 часов утра от громкого звука сирен. Потом была слышна серия из нескольких взрывов.

После этого очевидцы рассказали, что в районе местной нефтебазы в Энгельсе возник пожар, а также стали появляться кадры в соцсетях. В то же время, некоторые каналы пишут, что горят якобы исключительно обломки беспилотников.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в Энгельсе в результате атаки неизвестных дронов повреждены окна в местной больнице. Также якобы пострадала одна женщина, которой сейчас оказывают помощь.

Кроме того, Бусаргин заявил, что сегодня занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме. Поделиться

Однако обошлось только Энгельсу. По словам россиян, в районе Соколовой горы после атаки дронов сгорел частный дом.

"Хлопок" в Саратовской области РФ

Россияне сообщили о новых взрывах и дыме в Энгельсе. Ряд каналов пишут, что атакован военный аэродром.

Бусаргин сообщил, что сегодняшняя атака дронов по Саратову и Энгельсу была самой масштабной за все время.

Перед этим ряд местных каналов сообщал, что жителей, живущих у военного аэродрома в Энгельсе, начали эвакуировать.