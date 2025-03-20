Масштабная "бавовна" произошла в Саратове и Энгельсе РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Масштабная "бавовна" произошла в Саратове и Энгельсе РФ — видео

бавовна
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Ранним утром 20 марта россияне пожаловались на взрывы в Саратовской области. По их словам, неизвестные дроны совершили налет на НПЗ в Энгельсе.

Главные тезисы

  • Россияне столкнулись с серией взрывов и пожаров в Саратове и Энгельсе, вызванных атаками дронов.
  • Губернатор Саратовской области отметил эту атаку как самую масштабную за все время.
  • После “бавовны” в Энгельсе жители сообщили о новых взрывах и дыме, предположительно атакован военный аэродром.

"Бавовна" в Саратовской области: что известно

По словам местных жителей из Саратова и Энгельса, они проснулись около 4 часов утра от громкого звука сирен. Потом была слышна серия из нескольких взрывов.

После этого очевидцы рассказали, что в районе местной нефтебазы в Энгельсе возник пожар, а также стали появляться кадры в соцсетях. В то же время, некоторые каналы пишут, что горят якобы исключительно обломки беспилотников.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в Энгельсе в результате атаки неизвестных дронов повреждены окна в местной больнице. Также якобы пострадала одна женщина, которой сейчас оказывают помощь.

Кроме того, Бусаргин заявил, что сегодня занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

Однако обошлось только Энгельсу. По словам россиян, в районе Соколовой горы после атаки дронов сгорел частный дом.

"Хлопок" в Саратовской области РФ

Россияне сообщили о новых взрывах и дыме в Энгельсе. Ряд каналов пишут, что атакован военный аэродром.

Бусаргин сообщил, что сегодняшняя атака дронов по Саратову и Энгельсу была самой масштабной за все время.

Перед этим ряд местных каналов сообщал, что жителей, живущих у военного аэродрома в Энгельсе, начали эвакуировать.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мощная "бавовна" в России. Генштаб ВСУ назвал пораженные цели врага
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Ленинградской и Брянской областях прогремела мощная "бавовна" — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" в Саратовской области РФ — поражено управление магистральных газопроводов
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?