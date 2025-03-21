На нефтебазе в Краснодарском крае РФ произошел взрыв на фоне масштабного пожара — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

На нефтебазе в Краснодарском крае РФ произошел взрыв на фоне масштабного пожара — видео

"Бавовна" в России набирает обороты
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Источник:  online.ua

Ночью 21 марта на российской нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае прогремел мощный взрыв. Он стал следствием пожара, охватившего вражеский объект еще 19 марта в результате атаки ударных украинских дронов.

Главные тезисы

  • Согласно последним данным, огонь охватил площадь до 10 тыс. кв. м.
  • В настоящее время на нефтебазе горят два резервуара. К ликвидации последствий привлечены 456 человек и 181 единица техники.

"Бавовна" в России набирает обороты

Факт взрыва официально подтвердил Оперативный штаб Краснодарского края РФ.

Местные власти утверждают, что в Кавказском районе во время тушения пожара на нефтебазе из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти.

Согласно последним данным, были повреждены 3 единицы техники, а также пострадали два пожарных.

Кроме того, указано, что огонь перекинулся еще на один резервуар — таким образом, сейчас горят два резервуара.

Также огнем охвачены запорная арматура, нефтепродукты в обрушении вокруг резервуаров и часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за пределы резервуаров. Общая площадь возгорания увеличилась до 10 тыс. кв. м, — сказано в официальном сообщении.

Как утверждают местные власти, к ликвидации последствий привлечены 456 человек и 181 единица техники.

Жителей Кавказского района, где бушует пожар, призвали не выходить на улицу и не открывать окна.

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