На нефтебазе в Краснодарском крае РФ произошел взрыв на фоне масштабного пожара — видео

Ночью 21 марта на российской нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае прогремел мощный взрыв. Он стал следствием пожара, охватившего вражеский объект еще 19 марта в результате атаки ударных украинских дронов.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, огонь охватил площадь до 10 тыс. кв. м.
- В настоящее время на нефтебазе горят два резервуара. К ликвидации последствий привлечены 456 человек и 181 единица техники.
"Бавовна" в России набирает обороты
Факт взрыва официально подтвердил Оперативный штаб Краснодарского края РФ.
Местные власти утверждают, что в Кавказском районе во время тушения пожара на нефтебазе из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти.
Согласно последним данным, были повреждены 3 единицы техники, а также пострадали два пожарных.
Кроме того, указано, что огонь перекинулся еще на один резервуар — таким образом, сейчас горят два резервуара.
Как утверждают местные власти, к ликвидации последствий привлечены 456 человек и 181 единица техники.
Жителей Кавказского района, где бушует пожар, призвали не выходить на улицу и не открывать окна.
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