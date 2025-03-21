Угода про надра. Трамп виступив з новою заявою

Очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно підтвердив, що уже незабаром Україна та США підпишуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів. Він також висловив переконання в тому, що зможе завершити війну РФ проти України.

Україна та США готуються до підписання угоди

За словами американського лідера, він підписав виконавчий указ щодо "суттєвого збільшення" видобутку критично важливих мінералів та рідкісноземельних металів.

Це дуже важливо для нашої країни, і, як ви знаєте, ми також підписуємо угоди в різних місцях, щоб розблокувати видобуток рідкісноземів і мінералів та багатьох інших речей по всьому світу, зокрема в Україні. Дональд Трамп Президент США

Очільник Білого дому також запевнив, що він та його команда "дуже добре" працюють у тих питаннях, що стосуються України та Росії.

Як зазначив Трамп, одна з речей, над якою ведеться робота, — це підписання угоди про рідкісноземи з Україною, що відбудеться "дуже скоро".

(Україна — ред.) має величезне значення у рідкісноземах, і ми цінуємо це, — наголосив американський лідер. Поширити

На цьому тлі він заявив, що не відмовляється від наміру якомога швидше завершити війну, яку Росія веде проти України.