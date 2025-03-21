Угода про надра. Трамп виступив з новою заявою
Категорія
Економіка
Дата публікації

Угода про надра. Трамп виступив з новою заявою

The White House
Угода про надра. Трамп виступив з новою заявою

Очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно підтвердив, що уже незабаром Україна та США підпишуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів. Він також висловив переконання в тому, що зможе завершити війну РФ проти України.

Головні тези:

  • Трамп підписав виконавчий указ щодо збільшення видобутку рідкісноземельних металів.
  • Підписання угоди про рідкісноземельні метали відбудеться “дуже скоро”.

Україна та США готуються до підписання угоди

За словами американського лідера, він підписав виконавчий указ щодо "суттєвого збільшення" видобутку критично важливих мінералів та рідкісноземельних металів.

Це дуже важливо для нашої країни, і, як ви знаєте, ми також підписуємо угоди в різних місцях, щоб розблокувати видобуток рідкісноземів і мінералів та багатьох інших речей по всьому світу, зокрема в Україні.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Очільник Білого дому також запевнив, що він та його команда "дуже добре" працюють у тих питаннях, що стосуються України та Росії.

Як зазначив Трамп, одна з речей, над якою ведеться робота, — це підписання угоди про рідкісноземи з Україною, що відбудеться "дуже скоро".

(Україна — ред.) має величезне значення у рідкісноземах, і ми цінуємо це, — наголосив американський лідер.

На цьому тлі він заявив, що не відмовляється від наміру якомога швидше завершити війну, яку Росія веде проти України.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Глава Нацрозвідки США шокувала світ заявою про стосунки Трампа та Путіна
Трамп і Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Припинення вогню. У Трампа анонсували новий раунд мирних переговорів
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Старий фокус. Що не так з переговорами Трампа та Путіна
Трамп та Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?