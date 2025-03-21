Угода про надра. Трамп виступив з новою заявою

Очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно підтвердив, що уже незабаром Україна та США підпишуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів. Він також висловив переконання в тому, що зможе завершити війну РФ проти України.
Головні тези:
- Трамп підписав виконавчий указ щодо збільшення видобутку рідкісноземельних металів.
- Підписання угоди про рідкісноземельні метали відбудеться “дуже скоро”.
Україна та США готуються до підписання угоди
За словами американського лідера, він підписав виконавчий указ щодо "суттєвого збільшення" видобутку критично важливих мінералів та рідкісноземельних металів.
Очільник Білого дому також запевнив, що він та його команда "дуже добре" працюють у тих питаннях, що стосуються України та Росії.
Як зазначив Трамп, одна з речей, над якою ведеться робота, — це підписання угоди про рідкісноземи з Україною, що відбудеться "дуже скоро".
На цьому тлі він заявив, що не відмовляється від наміру якомога швидше завершити війну, яку Росія веде проти України.
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