Соглашение о недрах. Трамп выступил с новым заявлением

Глава Белого дома Дональд Трамп официально подтвердил, что уже в скором времени Украина и США подпишут соглашение о критических минеральных ресурсах. Он также убежден в том, что сможет завершить войну РФ против Украины.
Главные тезисы
- Трамп подписал исполнительный указ по увеличению добычи редкоземельных металлов.
- Подписание соглашения о редкоземельных металлах состоится "очень скоро".
Украина и США готовятся к подписанию соглашения
По словам американского лидера, он подписал исполнительный указ о "существенном увеличении" добычи критически важных минералов и редкоземельных металлов.
Глава Белого дома также заверил, что он и его команда "отлично" работают в тех вопросах, которые касаются Украины и России.
Как отметил Трамп, одна из вещей, над которой ведется работа, — это подписание соглашения о редкоземельных металлах с Украиной, которое состоится "очень скоро".
На этом фоне он заявил, что не отказывается от намерения поскорее завершить войну, которую Россия ведет против Украины.
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