Соглашение о недрах. Трамп выступил с новым заявлением
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Экономика
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Соглашение о недрах. Трамп выступил с новым заявлением

The White House
Трамп
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Глава Белого дома Дональд Трамп официально подтвердил, что уже в скором времени Украина и США подпишут соглашение о критических минеральных ресурсах. Он также убежден в том, что сможет завершить войну РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп подписал исполнительный указ по увеличению добычи редкоземельных металлов.
  • Подписание соглашения о редкоземельных металлах состоится "очень скоро".

Украина и США готовятся к подписанию соглашения

По словам американского лидера, он подписал исполнительный указ о "существенном увеличении" добычи критически важных минералов и редкоземельных металлов.

Это очень важно для нашей страны, и, как вы знаете, мы подписываем соглашения в разных местах, чтобы разблокировать добычу редкоземельных минералов и многих других вещей по всему миру, в частности в Украине.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Глава Белого дома также заверил, что он и его команда "отлично" работают в тех вопросах, которые касаются Украины и России.

Как отметил Трамп, одна из вещей, над которой ведется работа, — это подписание соглашения о редкоземельных металлах с Украиной, которое состоится "очень скоро".

(Украина — ред.) имеет огромное значение в редкоземельных металлах, и мы ценим это, — подчеркнул американский лидер.

На этом фоне он заявил, что не отказывается от намерения поскорее завершить войну, которую Россия ведет против Украины.

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