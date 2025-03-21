5 млрд евро для Украины. Два члена ЕС помешали выделению средств

Согласно данным Bloomberg, в ходе последнего саммита в Брюсселе европейские союзники Украины не смогли договориться о выделении для нее дополнительных 5 миллиардов евро. Эти средства должны быть потрачены на закупку 2 млн артиллерийских снарядов, однако Италия и Франция заняли жесткую позицию по этому поводу.
Главные тезисы
- Добровольная помощь от стран ЕС для Украины в размере до 40 млрд евро стала предметом споров в Евросоюзе.
- Италия и другие страны требуют дополнительных деталей инициативы, а Франция призвала сосредоточиться на другом вопросе.
Рим и Париж помешали выделению средств для Украины
Как удалось узнать журналистам, именно Франция и Италия отказались брать на себя обязательства по конкретным финансовым объемам.
Недавно высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас предложила, чтобы страны Евросоюза предоставили Украине до 40 млрд евро военной помощи в 2025 году.
Что важно понимать, речь идет о добровольной помощи, которую все желающие смогут выделить денежными взносами или оборудованием.
От инсайдеров стало известно, что несколько стран выступили против этой идеи, поэтому дебаты на этот счет пришлось сузить.
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