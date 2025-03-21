Стартував збір на комплекс дронів для 93-ї ОМБр "Холодний Яр" — як підтримати

Протягом останніх 11 років “холодноярці” стримують російську агресію та активно нищать сили ворога безпосередньо на полі бою. Наразі Третій механізований батальйон 93-ї ОМБр “Холодний Яр” потребує вашої підтримки, щоб якомога швидше закрити збір на комплекс дронів.

Підтримайте збір на комплекс дронів для воїнів з 93-ї ОМБр “Холодний Яр”

Головна ціль збору — 6,2 мільйони гривень.

Комплекс дронів складається з бомбера, 5 розвідників та 30 дронів на оптоволокні.

Задонатити кошти можна на банку за посиланням.

Що відомо про дрон-бомбер HeavyShot

Йдеться про великий квадрокоптер, який здатен переносити від 10 до 40 кг розривних “сюрпризів” для російських загарбників на відстань до 20 км. HeavyShot не боїться ворожих РЕБ, а від камери з х30 зумом не сховається жоден солдат РФ.

Для чого потрібні 5 дронів-розвідників Autel 4N

Саме вони без перерви на відпочинок будуть спостерігати і виявляти російських пілотів БпЛА.

Що важливо розуміти, лише протягом однієї ночі “холодноярці” встигають відшукати 5-7 розрахунків ворога.

Окрім того, Autel 4N дає можливість викрити позиції окупантів, до яких намагаються дронами доставити провізію та павербанки.

30 дронів на оптоволокні також дуже важливі

Вони відіграють свою особливу роль на полі бою. Цілями таких “пташок” є загоризонтні обʼєкти.

Також вони допомагають зупинити механізовані штурми армії РФ, коли на чолі колони іде танк, захищений суперРЕБом.

Таким дроном достатньо підкосити боса цього штурму, а далі зграя звичайних “фпвішок” налетить, щоб добити решту.