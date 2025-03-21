Стартовал сбор на комплекс дронов для 93-й ОМБр "Холодный Яр" — как поддержать

Последние 11 лет "холодноярцы" сдерживают российскую агрессию и активно уничтожают силы врага непосредственно на поле боя. Третий механизированный батальон 93-й ОМБр "Холодный Яр" нуждается в вашей поддержке, чтобы как можно скорее закрыть сбор на комплекс дронов.

Поддержите сбор на комплекс дронов для воинов из 93-й ОМБр "Холодный Яр"

Главная цель сбора — 6,2 миллиона гривен.

Комплекс дронов состоит из бомбера, 5 разведчиков и 30 дронов на оптоволокне.

Задонатить средства можно на банку по ссылке .

Что известно про дрон-бомбер HeavyShot

Речь идет о большом квадрокоптере, который способен переносить от 10 до 40 кг разрывных "сюрпризов" для российских захватчиков на расстояние до 20 км.

HeavyShot не боится вражеских РЭБ, а от камеры с х30 зумом не спрячется ни один солдат РФ.

Для чего нужны 5 дронов-разведчиков Autel 4N

Именно они без перерыва будут наблюдать и обнаруживать российских пилотов БПЛА.

Что важно понимать, только за одну ночь “холодноярцы” успевают отыскать 5-7 расчетов врага.

Кроме того, Autel 4N дает возможность найти позиции оккупантов, к которым пытаются дронами доставить провизию и павербанки.

30 дронов на оптоволокне также очень важны

Они играют свою особую роль на поле боя. Целями таких "птичек" являются загоризонтные объекты.

Также они помогают остановить механизированные штурмы армии РФ, когда во главе колонны идет танк, защищенный суперРЕБом.

Таким дроном достаточно подкосить босса этого штурма, а дальше стая обычных "фпвишек" налетит, чтобы разбить остальных.