Россия атаковала Украину 214 дронами — как отработала ПВО

Около 20:00 20 марта страна-агрессорка РФ начала новое воздушное нападение на Украину, использовав для этого 214 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО смогли уничтожить 114 из них.
Главные тезисы
- 81 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерянный (без негативных последствий).
- Под удар противника попали: Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.
Атака РФ на Украину 21 марта — что известно
Российские захватчики совершали новое воздушное нападение с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ., Чауда — Крым.
К уничтожению вражеских целей в этот раз были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ также обращают внимание на то, что 81 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян. Последствий пока не выявлено.
Под удар врага снова попали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-