Россия атаковала Украину 214 дронами — как отработала ПВО

Около 20:00 20 марта страна-агрессорка РФ начала новое воздушное нападение на Украину, использовав для этого 214 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО смогли уничтожить 114 из них.

Атака РФ на Украину 21 марта — что известно

Российские захватчики совершали новое воздушное нападение с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ., Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей в этот раз были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено уничтожение 114 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и центре страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ также обращают внимание на то, что 81 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян. Последствий пока не выявлено.

Под удар врага снова попали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.