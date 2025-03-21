Россия атаковала Украину 214 дронами — как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину 214 дронами — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Около 20:00 20 марта страна-агрессорка РФ начала новое воздушное нападение на Украину, использовав для этого 214 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО смогли уничтожить 114 из них.

Главные тезисы

  • 81 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерянный (без негативных последствий).
  • Под удар противника попали: Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.

Атака РФ на Украину 21 марта — что известно

Российские захватчики совершали новое воздушное нападение с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ., Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей в этот раз были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено уничтожение 114 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и центре страны.

Воздушные силы ВСУ также обращают внимание на то, что 81 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян. Последствий пока не выявлено.

Под удар врага снова попали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.

Держим небо! Вместе — к победе! — отмечают защитники украинского неба.

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