Росія атакувала Україну 214-ма дронами — як відпрацювала ППО

Близько 20:00 20 березня країна-агресорка РФ розпочала новий повітряний напад на Україну, використавши для цього 214 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО змогли знищити 114 з них.

Атака РФ на Україну 21 березня — що відомо

Російські загарбники здійснювали новий повітряний напад із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей цього разу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ також звертають увагу на те, що 81 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений. Негативних наслідків поки виявлено не було.

Під удар ворога знову потрапили Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.