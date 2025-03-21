У Росії заявили про атаку на газовимірювальну станцію "Суджа" — відео
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Події
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У Росії заявили про атаку на газовимірювальну станцію "Суджа" — відео

На Курщині горить станція “Суджа”
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Джерело:  online.ua

Російські пропагандистські Телеграм-канали стверджують, що уночі 21 березня була здійснена атака на газовимірювальну станцію "Суджа", яка знаходиться у Курській області. На відео з місця події видно, що її охопила масштабна пожежа. Генеральний штаб ЗСУ заявив, що Росія з метою дискредитації України обстріляла з артилерії станцію "Суджа", Сили оборони до цього не причетні.

Головні тези:

  • Станція “Суджа” була ключовою для транзиту російського газу до Європи через Україну.
  • Російська влада ще не підтвердила факт атаки, проте відео свідчать про масштабну пожежу на об'єкті.

На Курщині горить станція “Суджа”

Як стверджують очевидці, величезний смолоскип вогню видно навіть за десяток кілометрів на кордоні із Сумською областю України.

Влада РФ поки офіційно факт атаки на станцію “Суджа” не підтвердила, хоча у мережі ширяться десятки відео з наслідками пожежі.

Що важливо розуміти, раніше країна-агресорка використовувала цю трубу для здійснення постачань газу в Європу.

Окрім того, вказано, що саме через цю газовимірювальну станцію проходив найбільший транзитний коридор постачання російського газу до ЄС.

Діаметр газопроводу — 1420 мм. 1 січня заявка на транзит газу виявилася нульовою, свідчили дані оператора ГТС України. Тоді ж минув контракт на транспортування сировини. У травні 2022 року Київ припинив прийом газу для транзиту через "Сохранівку".

Після цього "Суджа" залишилася єдиною газовимірювальною станцією, через яку Росія здійснювала транзит.

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