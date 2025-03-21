Генштаб ЗСУ оголосив про знешкодження понад 900 тисяч солдатів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оголосив про знешкодження понад 900 тисяч солдатів РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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З 24 лютого 2022 року Сили оборони України встигли ліквідувати 900 800 російських загарбників. Лише протягом минулої доби захисники відмінусували 1 330 окупантів.

Головні тези:

  • Протягом минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень, ворог завдав 94 авіаударів та здійснив сотні обстрілів.
  • Українські воїни успішно уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки армії РФ.

Втрати армії РФ станом на 21 березня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 900800 (+1330) осіб,

  • танків — 10394 (+17) од,

  • бойових броньованих машин — 21589 (+28) од,

  • артилерійських систем — 24848 (+101) од,

  • РСЗВ — 1324 (+2) од,

  • засоби ППО — 1111 (+1) од,

  • літаків — 370 (+0) од,

  • гелікоптерів — 331 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 30080 (+185),

  • крилаті ракети — 3121 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 41259 (+165) од,

  • спеціальна техніка — 3782 (+2)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 94 авіаударів, скинувши 151 КАБ.

Окрім того, ворог здійснив 6449 обстрілів, зокрема 187 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, два артилерійські засоби, склад боєприпасів та одну ворожу понтонну переправу.

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