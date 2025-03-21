Генштаб ВСУ объявил об обезвреживании более 900 тысяч солдат РФ

С 24 февраля 2022 года Силы обороны Украины успели ликвидировать 900 800 российских захватчиков. Только за прошедшые сутки защитники уничтожили 1 330 оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 21 марта 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 900800 (+1330) человек,

танков — 10394 (+17) ед,

боевых бронированных машин — 21589 (+28) ед,

артиллерийских систем — 24848 (+101) ед,

РСЗО — 1324 (+2) ед,

средства ПВО — 1111 (+1) ед,

самолетов — 370 (+0) ед,

вертолетов — 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 30080 (+185),

крылатые ракеты — 3121 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 41259 (+165) ед,

специальная техника — 3782 (+2)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 94 авиаудара, сбросив 151 КАБ.

Кроме того, враг совершил 6449 обстрелов, в том числе 187 из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал около трех тысяч дронов-камикадзе.