В России заявили об атаке на газоизмерительную станцию "Суджа" — видео

Российские пропагандистские Телеграмм-каналы утверждают, что ночью 21 марта была совершана атаку на газоизмерительную станцию "Суджа", которая находится в Курской области. На видео с места происшествия видно, что ее охватил масштабный пожар. Генеральный штаб ВСУ заявил, что Россия с целью дискредитации Украины обстреляла из артиллерии газоизмерительную станцию "Суджа", Силы обороны к этому не причастны.
Главные тезисы
- Станция "Суджа" была ключевой для транзита российского газа в Европу через Украину.
- Российские власти еще не подтвердили факт атаки, однако видео свидетельствуют о масштабном пожаре на объекте.
На Курщине горит станция "Суджа"
Как утверждают очевидцы, огромный факел огня виден даже за десятки километров на границе с Сумской областью Украины.
Власти РФ пока официально факт атаки на станцию "Суджа" не подтвердили, хотя в сети распространяются десятки видео с последствиями пожара.
Что важно понимать, ранее страна-агрессорка использовала эту трубу для поставок газа в Европу.
Кроме того, указано, что именно через эту газоизмерительную станцию проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в ЕС.
После этого "Суджа" осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую Россия совершала транзит.
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