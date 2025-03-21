В России заявили об атаке на газоизмерительную станцию "Суджа" — видео

Российские пропагандистские Телеграмм-каналы утверждают, что ночью 21 марта была совершана атаку на газоизмерительную станцию "Суджа", которая находится в Курской области. На видео с места происшествия видно, что ее охватил масштабный пожар. Генеральный штаб ВСУ заявил, что Россия с целью дискредитации Украины обстреляла из артиллерии газоизмерительную станцию "Суджа", Силы обороны к этому не причастны.

На Курщине горит станция "Суджа"

Как утверждают очевидцы, огромный факел огня виден даже за десятки километров на границе с Сумской областью Украины.

Власти РФ пока официально факт атаки на станцию "Суджа" не подтвердили, хотя в сети распространяются десятки видео с последствиями пожара.

Что важно понимать, ранее страна-агрессорка использовала эту трубу для поставок газа в Европу.

Кроме того, указано, что именно через эту газоизмерительную станцию проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в ЕС.

Диаметр газопровода — 1420 мм. 1 января заявка на транзит газа оказалась нулевой, свидетельствовали данные оператора ГТС Украины. Тогда же истек контракт на транспортировку сырья. В мае 2022 года Киев прекратил прием газа для транзита из-за "Сохрановки". Поделиться