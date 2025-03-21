Массированная атака России на Одессу — ГСЧС показала последствия

В течение ночи и утра российские захватчики снова атаковали мирные города и села Украины. Под удар врага в очередной раз попала Одесса. Утром 21 марта Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото и видео последствий воздушного нападения противника.
Главные тезисы
- ГСЧС активно работает над ликвидацией последствий: в Одессе задействовано более 70 спасателей и около 20 единиц пожарной техники.
- Согласно последним данным, в городе пострадали три подростка.
Россия снова терроризирует Одессу
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в результате нового воздушного нападения врага пострадала гражданская инфраструктура.
Кроме того, в городе вспыхнули масштабные пожары, горели торговый центр, магазины, повреждена многоэтажка.
Согласно последним данным, пострадали три подростка.
Также сообщается, что в ночь с 20 на 21 марта враг нанес три удара по одной из общин Сумского района.
В результате попадания возникли пожары и разрушения.
Под удар врага попали жилые и дачные дома, транспортные средства. Гражданское население не пострадало.
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