Массированная атака России на Одессу — ГСЧС показала последствия

В течение ночи и утра российские захватчики снова атаковали мирные города и села Украины. Под удар врага в очередной раз попала Одесса. Утром 21 марта Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото и видео последствий воздушного нападения противника.

Россия снова терроризирует Одессу

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в результате нового воздушного нападения врага пострадала гражданская инфраструктура.

Кроме того, в городе вспыхнули масштабные пожары, горели торговый центр, магазины, повреждена многоэтажка.

Согласно последним данным, пострадали три подростка.

В ликвидации последствий приняли участие более 70 спасателей, задействовано 22 единицы пожарной техники, а также 5 добровольцев и 1 единица техники, — сказано в заявлении ГСЧС. Поделиться

Также сообщается, что в ночь с 20 на 21 марта враг нанес три удара по одной из общин Сумского района.

В результате попадания возникли пожары и разрушения.

Под удар врага попали жилые и дачные дома, транспортные средства. Гражданское население не пострадало.