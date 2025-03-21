Масована атака Росії на Одесу — ДСНС показала наслідки

Протягом ночі та ранку російські загарбники знову атакували мирні міста та села України. Під удар ворога вкотре потрапила Одеса. Вранці 21 березня Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото і відео наслідків повітряного нападу ворога.

Росія знову тероризує Одесу

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, внаслідок нового повітряного нападу ворога постраждала цивільна інфраструктура.

Окрім того, у місті спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка.

Згідно з останніми даними, постраждали троє підлітків.

В ліквідації наслідків взяли участь понад 70 рятувальників, задіяно 22 одиниці пожежної техніки, а також 5 добровольців та 1 одиниця техніки, — йдеться в заяві ДСНС. Поширити

Також повідомляється, що у ніч з 20 на 21 березня, ворог наніс три удари по одній з громад Сумського району.

Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування.

Під удар ворога потрапили житлові та дачні будинки, транспортні засоби. Цивільне населення не постраждало.