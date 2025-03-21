Масована атака Росії на Одесу — ДСНС показала наслідки

Протягом ночі та ранку російські загарбники знову атакували мирні міста та села України. Під удар ворога вкотре потрапила Одеса. Вранці 21 березня Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото і відео наслідків повітряного нападу ворога.
Головні тези:
- ДСНС активно працює над ліквідацією наслідків: в Одесі задіяно понад 70 рятувальників та близько 20 одиниць пожежної техніки.
- Згідно з останніми даними, у місті постраждали троє підлітків.
Росія знову тероризує Одесу
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, внаслідок нового повітряного нападу ворога постраждала цивільна інфраструктура.
Окрім того, у місті спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка.
Згідно з останніми даними, постраждали троє підлітків.
Також повідомляється, що у ніч з 20 на 21 березня, ворог наніс три удари по одній з громад Сумського району.
Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування.
Під удар ворога потрапили житлові та дачні будинки, транспортні засоби. Цивільне населення не постраждало.
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