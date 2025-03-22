"Вражаючий арсенал". Путін знайшов слабке місце Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

"Вражаючий арсенал". Путін знайшов слабке місце Трампа

Путін
Read in English
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що саме лестощі — це слабке місце американського лідера Дональда Трампа та активно їх використовує, щоб маніпулювати президентом США. Про це попередив колишній прем'єр-міністр Швеції, а нині співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт.

Головні тези:

  • Представник Трампа заявив, що не вважає диктатора та злочинця Володимира Путіна поганою людиною.
  • Окрім того, Віткофф почав стверджувати, що війна РФ проти України - це складана ситуація.

Путін навчився маніпулювати Трампом

Карл Більдт вирішив прокоментувати нове інтерв’ю спеціального посланця американського президента Стіва Віткоффа Такеру Карлсону.

Володимир Путін знає, що лестощі діють, особливо на таку людину, як Дональд Трамп. І він використовує вражаючий арсенал, — наголосив колишній прем'єр-міністр Швеції.

Окрім того, співголова Європейської ради прикріпив до посту фрагмент інтерв’ю, в якому Віткофф розповідає, що Путін замовив портрет Трампа у провідного російського художника і попросив передати його президенту США.

Ба більше, представник Трампа неочікувано заявив, що не вважає поганою людиною російського диктатора Володимира Путіна, через накази якого загинули та постраждали мільйони людей.

Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація, ця війна і всі складові, які до неї призвели, — цинічно заявив Стів Віткофф.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін визнав введення проти Росії понад 28 тисяч санкцій
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сікорський жорстко відповів Путіну після нової вимоги щодо України
Сікорський знову поставив Путіна на місце
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Не вважаю поганою людиною". Спецпосланець Трампа розкрив ставлення до Путіна
Віткофф виправдовує Путіна та його злочини

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?