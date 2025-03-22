"Вражаючий арсенал". Путін знайшов слабке місце Трампа

Російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що саме лестощі — це слабке місце американського лідера Дональда Трампа та активно їх використовує, щоб маніпулювати президентом США. Про це попередив колишній прем'єр-міністр Швеції, а нині співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт.
Головні тези:
- Представник Трампа заявив, що не вважає диктатора та злочинця Володимира Путіна поганою людиною.
- Окрім того, Віткофф почав стверджувати, що війна РФ проти України - це складана ситуація.
Путін навчився маніпулювати Трампом
Карл Більдт вирішив прокоментувати нове інтерв’ю спеціального посланця американського президента Стіва Віткоффа Такеру Карлсону.
Окрім того, співголова Європейської ради прикріпив до посту фрагмент інтерв’ю, в якому Віткофф розповідає, що Путін замовив портрет Трампа у провідного російського художника і попросив передати його президенту США.
Ба більше, представник Трампа неочікувано заявив, що не вважає поганою людиною російського диктатора Володимира Путіна, через накази якого загинули та постраждали мільйони людей.
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