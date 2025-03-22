"Вражаючий арсенал". Путін знайшов слабке місце Трампа

Російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що саме лестощі — це слабке місце американського лідера Дональда Трампа та активно їх використовує, щоб маніпулювати президентом США. Про це попередив колишній прем'єр-міністр Швеції, а нині співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт.

Путін навчився маніпулювати Трампом

Карл Більдт вирішив прокоментувати нове інтерв’ю спеціального посланця американського президента Стіва Віткоффа Такеру Карлсону.

Володимир Путін знає, що лестощі діють, особливо на таку людину, як Дональд Трамп. І він використовує вражаючий арсенал, — наголосив колишній прем'єр-міністр Швеції. Поширити

Окрім того, співголова Європейської ради прикріпив до посту фрагмент інтерв’ю, в якому Віткофф розповідає, що Путін замовив портрет Трампа у провідного російського художника і попросив передати його президенту США.

Vladimir Putin 🇷🇺 knows that flattery works - particularly on a person like Donald Trump 🇺🇸. And he deploys an impressive arsenal. pic.twitter.com/UyvOMQ6PJX — Carl Bildt (@carlbildt) March 22, 2025

Ба більше, представник Трампа неочікувано заявив, що не вважає поганою людиною російського диктатора Володимира Путіна, через накази якого загинули та постраждали мільйони людей.