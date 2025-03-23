"На нас тиснули". Хто намагався налаштувати Стармера проти Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

"На нас тиснули". Хто намагався налаштувати Стармера проти Зеленського

Стармер
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Джерело:  The New York Times

За словами британського лідера Кіра Стармера, після гучного конфлікту у Білому домі на нього та його команду тиснула адміністрація президента США Дональда Трампа, фактично вимагаючи критичних заяв на адресу Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Попри те, що Зеленський та Трамп не знайшли спільної мови, Кір Стармер намагався їх помирити після суперечки.
  • Британський лідер не піддався тиску з боку США і підтримав президента України.

США здійснювали тиск на Британію

Журналісти попросили прем’єра Британії прокоментувати дії американського лідера — від введення 25-відсоткового тарифу на британську сталь до критики президента України Володимира Зеленського.

На це Стармер відповів, що таким чином Дональд Трамп спровокував "певну ступінь дезорієнтації".

Він також наголосив, що в ситуації, що склалася, дуже важливо не піддаватися на провокації президента США.

У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, на нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично, використовуючи, знаєте, барвисті прикметники, щоб описати те, що відчували інші.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем’єр Великої Британії

За словами британського лідера, його головний план полягав у тому, щоб підняти слухавку і поговорити з обома сторонами, а також намагатися їх помирити.

Кір Стармер також офіційно підтвердив, що відправив свого радника з національної безпеки Джонатана Пауелла до України, щоб порадити Зеленському, як він може налагодити стосунки з Трампом.

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