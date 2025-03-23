"На нас тиснули". Хто намагався налаштувати Стармера проти Зеленського

За словами британського лідера Кіра Стармера, після гучного конфлікту у Білому домі на нього та його команду тиснула адміністрація президента США Дональда Трампа, фактично вимагаючи критичних заяв на адресу Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Попри те, що Зеленський та Трамп не знайшли спільної мови, Кір Стармер намагався їх помирити після суперечки.
- Британський лідер не піддався тиску з боку США і підтримав президента України.
США здійснювали тиск на Британію
Журналісти попросили прем’єра Британії прокоментувати дії американського лідера — від введення 25-відсоткового тарифу на британську сталь до критики президента України Володимира Зеленського.
На це Стармер відповів, що таким чином Дональд Трамп спровокував "певну ступінь дезорієнтації".
Він також наголосив, що в ситуації, що склалася, дуже важливо не піддаватися на провокації президента США.
За словами британського лідера, його головний план полягав у тому, щоб підняти слухавку і поговорити з обома сторонами, а також намагатися їх помирити.
Кір Стармер також офіційно підтвердив, що відправив свого радника з національної безпеки Джонатана Пауелла до України, щоб порадити Зеленському, як він може налагодити стосунки з Трампом.
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