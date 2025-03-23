"На нас давили". Кто пытался настроить Стармера против Зеленского

По словам британского лидера Кира Стармера, после громкого конфликта в Белом доме на него и его команду давила администрация президента США Дональда Трампа, фактически требуя критических заявлений в адрес Владимира Зеленского.

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Журналисты попросили премьера Британии прокомментировать действия американского лидера — от введения 25-процентного тарифа на британскую сталь до критики президента Украины Владимира Зеленского.

Стармер ответил, что таким образом Дональд Трамп спровоцировал "определенную степень дезориентации".

Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации очень важно не поддаваться на провокации президента США.

В день, когда встреча в Овальном кабинете между президентом Трампом и президентом Зеленским прошла не очень хорошо, на нас давили, чтобы мы выступили очень критически, используя, знаете, красочные прилагательные, чтобы описать то, что чувствовали другие. Кир Стармер Премьер Великобритании

По словам британского лидера, его главный план заключался в том, чтобы поднять трубку и поговорить с обеими сторонами, а также пытаться их помирить.