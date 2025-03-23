"На нас давили". Кто пытался настроить Стармера против Зеленского

По словам британского лидера Кира Стармера, после громкого конфликта в Белом доме на него и его команду давила администрация президента США Дональда Трампа, фактически требуя критических заявлений в адрес Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Несмотря на то, что Зеленский и Трамп не нашли общего языка, Кир Стармер пытался их помирить после спора.
- Британский лидер не подвергся давлению со стороны США и поддержал президента Украины.
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Журналисты попросили премьера Британии прокомментировать действия американского лидера — от введения 25-процентного тарифа на британскую сталь до критики президента Украины Владимира Зеленского.
Стармер ответил, что таким образом Дональд Трамп спровоцировал "определенную степень дезориентации".
Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации очень важно не поддаваться на провокации президента США.
По словам британского лидера, его главный план заключался в том, чтобы поднять трубку и поговорить с обеими сторонами, а также пытаться их помирить.
Кир Стармер также официально подтвердил, что отправил своего советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла в Украину, чтобы посоветовать Зеленскому, как он может наладить отношения с Трампом.
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