"На нас давили". Кто пытался настроить Стармера против Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации

"На нас давили". Кто пытался настроить Стармера против Зеленского

Стармер
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Источник:  The New York Times

По словам британского лидера Кира Стармера, после громкого конфликта в Белом доме на него и его команду давила администрация президента США Дональда Трампа, фактически требуя критических заявлений в адрес Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Несмотря на то, что Зеленский и Трамп не нашли общего языка, Кир Стармер пытался их помирить после спора.
  • Британский лидер не подвергся давлению со стороны США и поддержал президента Украины.

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Журналисты попросили премьера Британии прокомментировать действия американского лидера — от введения 25-процентного тарифа на британскую сталь до критики президента Украины Владимира Зеленского.

Стармер ответил, что таким образом Дональд Трамп спровоцировал "определенную степень дезориентации".

Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации очень важно не поддаваться на провокации президента США.

В день, когда встреча в Овальном кабинете между президентом Трампом и президентом Зеленским прошла не очень хорошо, на нас давили, чтобы мы выступили очень критически, используя, знаете, красочные прилагательные, чтобы описать то, что чувствовали другие.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер Великобритании

По словам британского лидера, его главный план заключался в том, чтобы поднять трубку и поговорить с обеими сторонами, а также пытаться их помирить.

Кир Стармер также официально подтвердил, что отправил своего советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла в Украину, чтобы посоветовать Зеленскому, как он может наладить отношения с Трампом.

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