США теряют еще одного союзника из-за политики Трампа

Торговые войны, которые президент США Дональд Трамп начал против нескольких стран и даже ЕС, привели к тому, что Канада начала постепенно отказываться от союзничества со Штатами. Официальная Оттава уже проводит переговоры с Евросоюзом по поводу участия в оборонной инициативе, которая позволит ей производить европейскую военную технику на собственных предприятиях.
Главные тезисы
- Канада и Евросоюз обсуждают сотрудничество в рамках кредитной программы в размере 150 млрд евро.
- Такая политика может привести к уменьшению зависимости Канады от США и получению преференциального доступа к рынку военной техники ЕС.
Канада сближается с Евросоюзом
Согласно данным журналистов, официальный Брюссель намерен укрепить промышленность и снизить зависимость от Штаты, а для Оттавы это открывает новый рынок.
Более того, новый лидер Канады Марк Карни во время первой заграничной поездки назвал свое государство "самым европейским из неевропейских стран".
Анонимные источники утверждают, что в настоящее время ведутся переговоры по включению Канады в оборонный проект ЕС.
Это позволит ей стать активным участником производства европейских вооружений, в частности истребителя Saab Gripen.
Более того, указано, что она получит преференциальный доступ к рынку военной техники ЕС как альтернативу США.
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