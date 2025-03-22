США теряют еще одного союзника из-за политики Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

США теряют еще одного союзника из-за политики Трампа

Трамп
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Источник:  The New York Times

Торговые войны, которые президент США Дональд Трамп начал против нескольких стран и даже ЕС, привели к тому, что Канада начала постепенно отказываться от союзничества со Штатами. Официальная Оттава уже проводит переговоры с Евросоюзом по поводу участия в оборонной инициативе, которая позволит ей производить европейскую военную технику на собственных предприятиях.

Главные тезисы

  • Канада и Евросоюз обсуждают сотрудничество в рамках кредитной программы в размере 150 млрд евро.
  • Такая политика может привести к уменьшению зависимости Канады от США и получению преференциального доступа к рынку военной техники ЕС.

Канада сближается с Евросоюзом

Согласно данным журналистов, официальный Брюссель намерен укрепить промышленность и снизить зависимость от Штаты, а для Оттавы это открывает новый рынок.

Более того, новый лидер Канады Марк Карни во время первой заграничной поездки назвал свое государство "самым европейским из неевропейских стран".

Анонимные источники утверждают, что в настоящее время ведутся переговоры по включению Канады в оборонный проект ЕС.

Это позволит ей стать активным участником производства европейских вооружений, в частности истребителя Saab Gripen.

ЕС расширяет военные расходы, предлагая кредитную программу на 150 млрд. евро. Условия предусматривают, что 65% расходов на компоненты должны поступать из ЕС или от партнеров, а Канада может закрыть остальные 35% и расширить сотрудничество по отдельному соглашению.

Более того, указано, что она получит преференциальный доступ к рынку военной техники ЕС как альтернативу США.

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