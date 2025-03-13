Канада предоставила Украине 1,7 млрд долл доходов от замороженных активов РФ

Украина получила от Канады 1,7 млрд. дол. Эти средства направлены в рамках инициативы ERA, в которую вовлечены страны "Большой семерки".
Главные тезисы
- Украина получила от Канады 1,7 млрд долл доходов от замороженных активов России.
- Средства направлены в рамках инициативы ERA, предусматривающей финансовую поддержку Украины от стран G7.
- Это первый транш из 5 млрд канадских долларов, выделенный Украине в рамках ERA для приоритетных нужд государственного бюджета.
Канада предоставила Украине 1,7 млрд долл
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам премьера, отмеченные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, будут направлены на приоритетные потребности государственного бюджета.
Он также поблагодарил Канаду и всех партнеров G7 за создание механизма, заставляющего Россию к финансовой ответственности за агрессию.
Напомним, что ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) — инициатива, предусматривающая получение от стран G7 50 млрд долл с последующим погашением путем доходов от использования замороженных российских активов.
К примеру, в начале марта в Украину поступил первый транш от Великобритании в рамках ERA на 752 млн фунтов (970 млн долл). Денежные средства, как отмечалось выше, обеспечены именно доходами от замороженных российских активов.
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