Канада предоставила Украине 1,7 млрд долл доходов от замороженных активов РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Канада предоставила Украине 1,7 млрд долл доходов от замороженных активов РФ

Денис Шмыгаль
Канада
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Украина получила от Канады 1,7 млрд. дол. Эти средства направлены в рамках инициативы ERA, в которую вовлечены страны "Большой семерки".

Главные тезисы

  • Украина получила от Канады 1,7 млрд долл доходов от замороженных активов России.
  • Средства направлены в рамках инициативы ERA, предусматривающей финансовую поддержку Украины от стран G7.
  • Это первый транш из 5 млрд канадских долларов, выделенный Украине в рамках ERA для приоритетных нужд государственного бюджета.

Канада предоставила Украине 1,7 млрд долл

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

По словам премьера, отмеченные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, будут направлены на приоритетные потребности государственного бюджета.

Это первый транш от Канады, которая в целом выделила 5 млрд канадских долларов на Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), предусматривающая предоставление Украине финансовых ресурсов за счет прибылей от замороженных российских активов.

Он также поблагодарил Канаду и всех партнеров G7 за создание механизма, заставляющего Россию к финансовой ответственности за агрессию.

Напомним, что ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) — инициатива, предусматривающая получение от стран G7 50 млрд долл с последующим погашением путем доходов от использования замороженных российских активов.

К примеру, в начале марта в Украину поступил первый транш от Великобритании в рамках ERA на 752 млн фунтов (970 млн долл). Денежные средства, как отмечалось выше, обеспечены именно доходами от замороженных российских активов.

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