Канада надала Україні 1,7 млрд дол прибутків від заморожених активів РФ

Україна отримала від Канади 1,7 млрд дол. Ці кошти направлені в межах ініціативи ERA, до якої залучені країни "Великої сімки".
Головні тези:
- Україна отримала від Канади 1,7 млрд дол, які будуть використані на пріоритетні потреби державного бюджету.
- ERA є ініціативою країн G7, яка передбачає надання Україні фінансових ресурсів з прибутків від заморожених російських активів.
- Це перший транш від загальної суми в 5 млрд канадських доларів, яку виділила Канада на ERA для України.
Канада надала Україні 1,7 млрд дол
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами прем'єра, зазначені кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, будуть спрямовані на пріоритетні потреби державного бюджету.
Він також подякував Канаді та усім партнерам G7 за створення механізму, який змушує Росію до фінансової відповідальності за агресію.
Нагадаємо, що ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) — ініціатива, яка передбачає отримання від країн G7 50 млрд дол з подальшим погашенням шляхом доходів від використання заморожених російських активів.
Наприклад, на початку березня в Україну надійшов перший транш від Великої Британії в рамках ERA на 752 млн фунтів (970 млн дол). Кошти, як зазначалось вище, забезпечені саме доходами від заморожених російських активів.
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