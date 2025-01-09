Канада оголосила про військову допомогу Україні на суму 330 млн дол

Канада виділить 440 млн канадських доларів (близько 330 млн дол США) на військову допомогу Україні.
Головні тези:
- Канада виділить 330 млн доларів на військову допомогу Україні, що стало результатом 25-го засідання Контактної групи з питань оборони в Німеччині.
- Україна отримає близько 200 млн доларів на закупівлю великокаліберних боєприпасів, а також дронів та іншого військового обладнання.
- Королівські канадські військово-повітряні сили вже доставили понад 11 000 тонн військової допомоги для України з початку російського вторгнення.
- Німеччина також надасть Україні ракети для систем ППО Iris-T та нові сучасні гаубиці. Підвищення безпеки в умовах загострення конфлікту з Росією.
- Плани передачі додаткової військової техніки та обладнання свідчать про підтримку та солідарність Канади та Німеччини з Україною в умовах війни.
Рамштайн-25. Канада надає нову допомогу Україні
Про це оголосили у Міністерстві оборони Канади за результатами 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» в Німеччині.
Боєприпаси залишаються одним із ключових пріоритетів України, тому сьогоднішнє оголошення передбачає виділення 200 млн дол. на чеську ініціативу із закупівлі та постачання до України великокаліберних боєприпасів.
Зазначається, що ще 50 млн канадських доларів будуть використані на закупівлю різних боєприпасів у канадських виробників.
Окрім цього, Канада оголосила, що вже передала Україні камер для дронів на близько 50 млн дол США, а також відправила кілька вантажів зимової форми на близько 23 млн дол.
У Міноборони підрахували, що загалом після початку повномасштабного російського вторгнення, обсяг канадської військової допомоги Україні перевищив 3,5 млрд дол США.
З кінця березня 2022 року Королівські канадські військово-повітряні сили перевезли понад 24 млн фунтів (близько 11 000 тонн — ред.) призначеної для України військової допомоги від Канади, союзників та партнерів.
Німеччина надасть Україні додаткові ракети для систем ППО Iris-T
За словами Пісторіуса, «цього року будуть передані подальші вже обіцяні комплекси три Iris-T SLM і три Iris-T SLS, а також додатково 13 зенітних танків Gepard».
Пісторіус пояснив рішення надати такі ракети Україні до того, як будуть задоволені власні потреби на тлі посилення повітряних атак з боку Росії.
Також цього року планується передати перші 6 зі загалом 54 нових сучасних колісних гаубиць RCH 155.
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