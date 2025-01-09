Канада оголосила про військову допомогу Україні на суму 330 млн дол

Рамштайн-25. Канада надає нову допомогу Україні

Про це оголосили у Міністерстві оборони Канади за результатами 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» в Німеччині.

Боєприпаси залишаються одним із ключових пріоритетів України, тому сьогоднішнє оголошення передбачає виділення 200 млн дол. на чеську ініціативу із закупівлі та постачання до України великокаліберних боєприпасів.

Зазначається, що ще 50 млн канадських доларів будуть використані на закупівлю різних боєприпасів у канадських виробників.

Міністр оборони також пообіцяв виділити 100 млн дол. на “данську модель” із підтримки виробництва дронів українською оборонною промисловістю. У цьому конфлікті дрони стали критично важливими, й українська оборонна промисловість демонструє інноваційність й відкритість до експериментів у цій сфері. Поширити

Окрім цього, Канада оголосила, що вже передала Україні камер для дронів на близько 50 млн дол США, а також відправила кілька вантажів зимової форми на близько 23 млн дол.

У Міноборони підрахували, що загалом після початку повномасштабного російського вторгнення, обсяг канадської військової допомоги Україні перевищив 3,5 млрд дол США.

З кінця березня 2022 року Королівські канадські військово-повітряні сили перевезли понад 24 млн фунтів (близько 11 000 тонн — ред.) призначеної для України військової допомоги від Канади, союзників та партнерів.

Німеччина надасть Україні додаткові ракети для систем ППО Iris-T

За словами Пісторіуса, «цього року будуть передані подальші вже обіцяні комплекси три Iris-T SLM і три Iris-T SLS, а також додатково 13 зенітних танків Gepard».

Новим є, я можу сьогодні про це оголосити, у короткостроковій перспективі ми передамо Україні додаткові керовані ракети для системи IRIS-T, які спочатку передбачалися для Бундесверу та які тепер перенаправимо напряму з підприємства в Україну. Поширити

Пісторіус пояснив рішення надати такі ракети Україні до того, як будуть задоволені власні потреби на тлі посилення повітряних атак з боку Росії.