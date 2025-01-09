Канада объявила о военной помощи Украине на сумму 330 млн долл
Категория
Украина
Дата публикации

Канада объявила о военной помощи Украине на сумму 330 млн долл

Канада
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Источник:  Укринформ

Канада выделит 440 млн канадских долларов (около 330 млн долл США) на военную помощь Украине.

Главные тезисы

  • Канада выделит 330 млн долларов на военную помощь Украине для укрепления обороноспособности в условиях конфликта с Россией.
  • Украина получит средства на закупку крупнокалиберных боеприпасов, дронов и другого военного оборудования.
  • За период российского вторжения Канада оказала Украине помощь на сумму более 3,5 млрд долларов.
  • Германия также предоставит дополнительные ракеты для систем ПВО и новые гаубицы Украине.
  • Передача военной техники и оборудования свидетельствует о солидарности и поддержке со стороны Канады и Германии в условиях военного конфликта.

Рамштайн-25. Канада оказывает новую помощь Украине

Об этом объявили в Министерстве обороны Канады по результатам 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Боеприпасы остаются одним из ключевых приоритетов Украины, поэтому сегодняшнее объявление предполагает выделение 200 млн. дол. на чешскую инициативу по закупке и поставке в Украину крупнокалиберных боеприпасов.

Отмечается, что еще 50 млн. канадских долларов будут использованы на закупку различных боеприпасов у канадских производителей.

Министр обороны также пообещал выделить 100 млн долл. на "датскую модель" по поддержке производства дронов украинской оборонной промышленностью.

Кроме того, Канада объявила, что уже передала Украине камер для дронов на около 50 млн долл. США, а также отправила несколько грузов зимней формы на около 23 млн долл. США.

В Минобороны подсчитали, что в целом после начала полномасштабного российского вторжения объем канадской военной помощи Украине превысил 3,5 млрд долл. США.

С конца марта 2022 года Королевские канадские военно-воздушные силы перевезли более 24 млн. фунтов (около 11 000 тонн — ред.) предназначенной для Украины военной помощи от Канады, союзников и партнеров.

Германия предоставит Украине дополнительные ракеты для систем ПВО Iris-T

По словам Писториуса, «в этом году будут переданы дальнейшие уже обещанные комплексы три Iris-T SLM и три Iris-T SLS, а также дополнительно 13 зенитных танков Gepard».

Новое, я могу сегодня об этом объявить, в краткосрочной перспективе мы передадим Украине дополнительные управляемые ракеты для системы IRIS-T, которые сначала предусматривались для Бундесвера и которые теперь перенаправим напрямую с предприятия в Украину.

Писториус объяснил решение предоставить такие ракеты Украине до того, как будут удовлетворены потребности на фоне усиления воздушных атак со стороны России.

Также в этом году планируется передать первые 6 с 54 новыми современными колесными гаубицами RCH 155.

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