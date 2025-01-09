Канада объявила о военной помощи Украине на сумму 330 млн долл

Рамштайн-25. Канада оказывает новую помощь Украине

Об этом объявили в Министерстве обороны Канады по результатам 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Боеприпасы остаются одним из ключевых приоритетов Украины, поэтому сегодняшнее объявление предполагает выделение 200 млн. дол. на чешскую инициативу по закупке и поставке в Украину крупнокалиберных боеприпасов.

Отмечается, что еще 50 млн. канадских долларов будут использованы на закупку различных боеприпасов у канадских производителей.

Министр обороны также пообещал выделить 100 млн долл. на "датскую модель" по поддержке производства дронов украинской оборонной промышленностью. Поделиться

Кроме того, Канада объявила, что уже передала Украине камер для дронов на около 50 млн долл. США, а также отправила несколько грузов зимней формы на около 23 млн долл. США.

В Минобороны подсчитали, что в целом после начала полномасштабного российского вторжения объем канадской военной помощи Украине превысил 3,5 млрд долл. США.

С конца марта 2022 года Королевские канадские военно-воздушные силы перевезли более 24 млн. фунтов (около 11 000 тонн — ред.) предназначенной для Украины военной помощи от Канады, союзников и партнеров.

Германия предоставит Украине дополнительные ракеты для систем ПВО Iris-T

По словам Писториуса, «в этом году будут переданы дальнейшие уже обещанные комплексы три Iris-T SLM и три Iris-T SLS, а также дополнительно 13 зенитных танков Gepard».

Новое, я могу сегодня об этом объявить, в краткосрочной перспективе мы передадим Украине дополнительные управляемые ракеты для системы IRIS-T, которые сначала предусматривались для Бундесвера и которые теперь перенаправим напрямую с предприятия в Украину. Поделиться

Писториус объяснил решение предоставить такие ракеты Украине до того, как будут удовлетворены потребности на фоне усиления воздушных атак со стороны России.