Канада объявила о военной помощи Украине на сумму 330 млн долл

Канада выделит 440 млн канадских долларов (около 330 млн долл США) на военную помощь Украине.
Главные тезисы
- Канада выделит 330 млн долларов на военную помощь Украине для укрепления обороноспособности в условиях конфликта с Россией.
- Украина получит средства на закупку крупнокалиберных боеприпасов, дронов и другого военного оборудования.
- За период российского вторжения Канада оказала Украине помощь на сумму более 3,5 млрд долларов.
- Германия также предоставит дополнительные ракеты для систем ПВО и новые гаубицы Украине.
- Передача военной техники и оборудования свидетельствует о солидарности и поддержке со стороны Канады и Германии в условиях военного конфликта.
Рамштайн-25. Канада оказывает новую помощь Украине
Об этом объявили в Министерстве обороны Канады по результатам 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии.
Боеприпасы остаются одним из ключевых приоритетов Украины, поэтому сегодняшнее объявление предполагает выделение 200 млн. дол. на чешскую инициативу по закупке и поставке в Украину крупнокалиберных боеприпасов.
Отмечается, что еще 50 млн. канадских долларов будут использованы на закупку различных боеприпасов у канадских производителей.
Кроме того, Канада объявила, что уже передала Украине камер для дронов на около 50 млн долл. США, а также отправила несколько грузов зимней формы на около 23 млн долл. США.
В Минобороны подсчитали, что в целом после начала полномасштабного российского вторжения объем канадской военной помощи Украине превысил 3,5 млрд долл. США.
С конца марта 2022 года Королевские канадские военно-воздушные силы перевезли более 24 млн. фунтов (около 11 000 тонн — ред.) предназначенной для Украины военной помощи от Канады, союзников и партнеров.
Германия предоставит Украине дополнительные ракеты для систем ПВО Iris-T
По словам Писториуса, «в этом году будут переданы дальнейшие уже обещанные комплексы три Iris-T SLM и три Iris-T SLS, а также дополнительно 13 зенитных танков Gepard».
Писториус объяснил решение предоставить такие ракеты Украине до того, как будут удовлетворены потребности на фоне усиления воздушных атак со стороны России.
Также в этом году планируется передать первые 6 с 54 новыми современными колесными гаубицами RCH 155.
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