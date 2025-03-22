США втрачають ще одного союзника через політику Трампа

Торгові війни, які президент США Дональд Трамп розпочав одразу проти декількох країн та навіть ЄС, призвели до того, що Канада почала поступово відмовлятися від союзництва зі Штатами. Офіційна Оттава уже проводить перемовини з Євросоюзом щодо участі в оборонній ініціативі, яка дасть їй можливість виробляти європейську військову техніку на власних підприємствах.