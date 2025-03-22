США втрачають ще одного союзника через політику Трампа

Торгові війни, які президент США Дональд Трамп розпочав одразу проти декількох країн та навіть ЄС, призвели до того, що Канада почала поступово відмовлятися від союзництва зі Штатами. Офіційна Оттава уже проводить перемовини з Євросоюзом щодо участі в оборонній ініціативі, яка дасть їй можливість виробляти європейську військову техніку на власних підприємствах.
Головні тези:
- Канада і Євросоюз обговорюють співпрацю в рамках кредитної програми на 150 млрд євро.
- Така політика може привести до зменшення залежності Канади від США та отримання преференційного доступу до ринку військової техніки ЄС.
Канада зближується з Євросоюзом
Згідно з даними журналістів, офіційний Брюссель має намір зміцнити промисловість і зменшити залежність від Штати, а для Оттави це відкриває новий ринок.
Ба більше, новий лідер Канади Марк Карні під час першої закордонної поїздки назвав свою державу "найєвропейськішою з неєвропейських країн".
Анонімні джерела стверджують, що наразі тривають переговори щодо включення Канади в оборонний проєкт ЄС.
Це дасть їй можливість стати активним учасником виробництва європейських озброєнь, зокрема винищувача Saab Gripen.
Ба більше, вказано, що вона отримає преференційний доступ до ринку військової техніки ЄС як альтернативу США.
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