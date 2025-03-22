США втрачають ще одного союзника через політику Трампа
Категорія
Світ
Дата публікації

США втрачають ще одного союзника через політику Трампа

Трамп
Джерело:  The New York Times

Торгові війни, які президент США Дональд Трамп розпочав одразу проти декількох країн та навіть ЄС, призвели до того, що Канада почала поступово відмовлятися від союзництва зі Штатами. Офіційна Оттава уже проводить перемовини з Євросоюзом щодо участі в оборонній ініціативі, яка дасть їй можливість виробляти європейську військову техніку на власних підприємствах.

Головні тези:

  • Канада і Євросоюз обговорюють співпрацю в рамках кредитної програми на 150 млрд євро.
  • Така політика може привести до зменшення залежності Канади від США та отримання преференційного доступу до ринку військової техніки ЄС.

Канада зближується з Євросоюзом

Згідно з даними журналістів, офіційний Брюссель має намір зміцнити промисловість і зменшити залежність від Штати, а для Оттави це відкриває новий ринок.

Ба більше, новий лідер Канади Марк Карні під час першої закордонної поїздки назвав свою державу "найєвропейськішою з неєвропейських країн".

Анонімні джерела стверджують, що наразі тривають переговори щодо включення Канади в оборонний проєкт ЄС.

Це дасть їй можливість стати активним учасником виробництва європейських озброєнь, зокрема винищувача Saab Gripen.

ЄС розширює військові витрати, пропонуючи кредитну програму на 150 млрд євро. Умови передбачають, що 65% витрат на компоненти мають надходити з ЄС або від партнерів, а Канада може закрити решту 35% і розширити співпрацю за окремою угодою.

Ба більше, вказано, що вона отримає преференційний доступ до ринку військової техніки ЄС як альтернативу США.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Канади не існуватиме". Трамп жорстко звернувся до Оттави
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Канада надала Україні 1,7 млрд дол прибутків від заморожених активів РФ
Денис Шмигаль
Канада
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп може повністю знищити НАТО — що відбувається
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?