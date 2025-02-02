"Канади не існуватиме". Трамп жорстко звернувся до Оттави

Очільник Білого дому Дональд Трамп почав цинічно стверджувати, що без американських субсидій Канада припинить своє існування як життєздатна країна, і вона, мовляв, повинна стати 51-м штатом США.
Головні тези:
- Президент США усіляко намагається змусити Канаду приєднатися до США.
- Трамп також погрожує ввести мита на товари з Європейського союзу.
- Американський лідер погрожує, що його заходи проти Європи будуть надзвичайно потужними.
Трамп знову погрожує Канаді
За словами американського лідера, офіційний Вашингтон платить сотні мільярдів доларів для субсидування Канади.
Він також додав, що наразі немає жодних підстав, щоб продовжувати це робити.
Дональд Трамп також запевняє, що США не потрібно нічого з того, що має Канада.
На переконання очільника Білого дому, у цьому випадку канадський народ матиме "набагато нижчі податки й набагато кращий військовий захист" та жодних мит.
Трамп також почав погрожувати Євросоюзу
За словами президента США Дональда Трампа, він не відмовився від планів ввести мита на товари з Європейського союзу.
Він також почав запевняти, що те, як Євросоюз поводиться зі Штатами — “це жахливо”.
Очільник Білого дому скаржиться, що в Європі нібито не купують американські товари.
Президент США не приховує, що заходи проти країн Європейського союзу "будуть дуже потужними".
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