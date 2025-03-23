"Я смогу его остановить". Трамп публично бросил вызов Путину

Американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что он единственный человек в мире, который сможет остановить российского диктатора Владимира Путина, а также завершить войну РФ против Украины.

Трамп еще раз оценил свои шансы на завершение войны

Глава Белого дома в очередной раз начал рассказывать про свои “хорошие отношения” с Путиным, сообщает Outkick.

Дональд Трамп также похвастался тем, что никто не смог его вовлечь в серьезную стычку с Кремлем.

Американский лидер считает личным достижением то, что российский диктатор никуда не вторгался во время его первой каденции.

Он обратил внимание на то, что российские военные действия в Грузии и Крыму произошли при президентстве Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы соответственно, а вторжение в Украину произошло во время пребывания у власти президента Джо Байдена.

Thanks to ⁦@realDonaldTrump⁩ & ⁦@karolineleavitt⁩ for hosting me on Air Force One. Headed to NCAA Wrestling Tourney in Philly now. pic.twitter.com/oG4OI0UTY6 — Clay Travis (@ClayTravis) March 22, 2025