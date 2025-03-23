"Я смогу его остановить". Трамп публично бросил вызов Путину
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"Я смогу его остановить". Трамп публично бросил вызов Путину

Трамп
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Источник:  online.ua

Американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что он единственный человек в мире, который сможет остановить российского диктатора Владимира Путина, а также завершить войну РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Лидер США похвастался своими хорошими отношениями с Путиным.
  • По словам Трампа, его главная цель – остановить кровопролитие на фронте.

Трамп еще раз оценил свои шансы на завершение войны

Глава Белого дома в очередной раз начал рассказывать про свои “хорошие отношения” с Путиным, сообщает Outkick.

Дональд Трамп также похвастался тем, что никто не смог его вовлечь в серьезную стычку с Кремлем.

Американский лидер считает личным достижением то, что российский диктатор никуда не вторгался во время его первой каденции.

Он обратил внимание на то, что российские военные действия в Грузии и Крыму произошли при президентстве Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы соответственно, а вторжение в Украину произошло во время пребывания у власти президента Джо Байдена.

Я не думаю, что есть кто-то в мире, кто остановит (Путина), кроме меня, и я думаю, что я смогу его остановить… У нас были очень рациональные дискуссии, и я просто хочу, чтобы людей перестали убивать. Они теряют 2500 молодых людей еженедельно: и россияне, и украинцы.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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