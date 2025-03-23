"Я смогу его остановить". Трамп публично бросил вызов Путину

Американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что он единственный человек в мире, который сможет остановить российского диктатора Владимира Путина, а также завершить войну РФ против Украины.
Главные тезисы
- Лидер США похвастался своими хорошими отношениями с Путиным.
- По словам Трампа, его главная цель – остановить кровопролитие на фронте.
Трамп еще раз оценил свои шансы на завершение войны
Глава Белого дома в очередной раз начал рассказывать про свои “хорошие отношения” с Путиным, сообщает Outkick.
Дональд Трамп также похвастался тем, что никто не смог его вовлечь в серьезную стычку с Кремлем.
Американский лидер считает личным достижением то, что российский диктатор никуда не вторгался во время его первой каденции.
Он обратил внимание на то, что российские военные действия в Грузии и Крыму произошли при президентстве Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы соответственно, а вторжение в Украину произошло во время пребывания у власти президента Джо Байдена.
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