25 березня речник Кремля Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що Москва не планує розкривати зміст російсько-американських переговорів, які відбулися напередодні у Саудівській Аравії.
Головні тези:
- Спікер Путіна запевняє, що переговори були технічного характеру та занурені у деталі.
- Темою зустрічі було питання поновлення Чорноморської зернової ініціативи, яку Росія залишила у 2023 році.
Пєсков не хоче розкривати зміст домовленостей зі США
Як стверджує спікер російського диктатора Володимира Путіна, цього разу йшлося лише про технічні переговори.
За його словами, детальні доповіді про переговори вже зробили в столицях і вони аналізуються.
Заява Пєскова йде у розріз даними CBS News: журналісти дізналися від своїх інсайдерів, що США та Росія зроблять спільну заяву за підсумками переговорів в Саудівській Аравії о 10 ранку 25 березня, однак цього не сталося.
Нещодавно офіційна Москва підтвердила, що однією з головних тем переговорів буде питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, яку країна-агресорка залишила 2 роки тому.
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