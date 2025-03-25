25 березня речник Кремля Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що Москва не планує розкривати зміст російсько-американських переговорів, які відбулися напередодні у Саудівській Аравії.

Пєсков не хоче розкривати зміст домовленостей зі США

Як стверджує спікер російського диктатора Володимира Путіна, цього разу йшлося лише про технічні переговори.

Це переговори із зануренням у деталі, тому, звичайно, зміст цих переговорів публікуватися точно не буде. Цього не варто очікувати. Дмитро Пєсков Речник Кермля

За його словами, детальні доповіді про переговори вже зробили в столицях і вони аналізуються.

Заява Пєскова йде у розріз даними CBS News: журналісти дізналися від своїх інсайдерів, що США та Росія зроблять спільну заяву за підсумками переговорів в Саудівській Аравії о 10 ранку 25 березня, однак цього не сталося.

24 березня російська та американська делегації провели переговори,які проходили в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну. За даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США тривала 12 годин з перервами. Поширити

Нещодавно офіційна Москва підтвердила, що однією з головних тем переговорів буде питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, яку країна-агресорка залишила 2 роки тому.