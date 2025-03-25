Делегації України та США розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії

25 березня у Саудівській Аравії стартували ще одні переговори української та американської команд щодо припинення вогню між Росією та Україною.
Головні тези:
- Питання повернення РФ у Чорноморську зернову ініціативу стало центральним на переговорах між Росією та США.
- Фінальні раунди переговорів проводяться після завершення зустрічей між Вашингтоном та Московою.
Що відомо про нові переговори України та США
Про новий раунд переговорів повідомляє інформаційна агенція AFP з посиланням на свого інсайдера в українській делегації.
Як стверджує анонімне джерело, 25 березня українські та американські офіційні особи розпочали нову офіційну зустріч у Ер-Ріяді.
Нещодавно іноземні медіа із посиланням на своїх інсайдерів анонсували, що американська та українська делегації проведуть ще один раунд переговорів, після того, як США та Росія завершать свою зустріч у Саудівській Аравії.
Команда російського диктатора Володимира Путіна стверджувала, що у центрі уваги були питання поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої РФ вийшла 2 роки тому.
Що важливо розуміти, до цього, 23 березня, в Ер-Ріяді провели обговорення американська та українська делегація.
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