Делегації України та США розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії
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Політика
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Делегації України та США розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії

Що відомо про нові переговори України та США
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Джерело:  AFP

25 березня у Саудівській Аравії стартували ще одні переговори української та американської команд щодо припинення вогню між Росією та Україною.

Головні тези:

  • Питання повернення РФ у Чорноморську зернову ініціативу стало центральним на переговорах між Росією та США.
  • Фінальні раунди переговорів проводяться після завершення зустрічей між Вашингтоном та Московою.

Що відомо про нові переговори України та США

Про новий раунд переговорів повідомляє інформаційна агенція AFP з посиланням на свого інсайдера в українській делегації.

Як стверджує анонімне джерело, 25 березня українські та американські офіційні особи розпочали нову офіційну зустріч у Ер-Ріяді.

Ми все ще працюємо з американцями, — заявив інсайдер журналістам.

Нещодавно іноземні медіа із посиланням на своїх інсайдерів анонсували, що американська та українська делегації проведуть ще один раунд переговорів, після того, як США та Росія завершать свою зустріч у Саудівській Аравії.

Того ж дня російська та американська делегації завершили переговори, які тривали в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну.

Команда російського диктатора Володимира Путіна стверджувала, що у центрі уваги були питання поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої РФ вийшла 2 роки тому.

Що важливо розуміти, до цього, 23 березня, в Ер-Ріяді провели обговорення американська та українська делегація.

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