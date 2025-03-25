25 березня у Саудівській Аравії стартували ще одні переговори української та американської команд щодо припинення вогню між Росією та Україною.

Що відомо про нові переговори України та США

Про новий раунд переговорів повідомляє інформаційна агенція AFP з посиланням на свого інсайдера в українській делегації.

Як стверджує анонімне джерело, 25 березня українські та американські офіційні особи розпочали нову офіційну зустріч у Ер-Ріяді.

Ми все ще працюємо з американцями, — заявив інсайдер журналістам. Поширити

Нещодавно іноземні медіа із посиланням на своїх інсайдерів анонсували, що американська та українська делегації проведуть ще один раунд переговорів, після того, як США та Росія завершать свою зустріч у Саудівській Аравії.

Того ж дня російська та американська делегації завершили переговори, які тривали в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну. Поширити

Команда російського диктатора Володимира Путіна стверджувала, що у центрі уваги були питання поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої РФ вийшла 2 роки тому.