Україна не бачить ООН альтернативою військовому контингенту або гарантіям безпеки — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить ООН як альтернативу міжнародному контингенту або гарантіям безпеки.

ООН не захистить нас від Росії — Зеленський

Про це глава держави повідомив під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом зустрічі з представниками медіа у Києві.

Що стосується ООН, при всій повазі ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту, або гарантіям безпеки. Ми підтримуємо розумні, логічні стосунки з Організацією Об’єднаних Націй, я маю на увазі з їх представниками і генсеком тощо, але (…) ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, в ООН не буде жодного мандату захищати Україну, якщо Володимир Путін знов прийде з війною.

Чи буде такий мандат у контингенту? Поки що немає відповіді на це питання, але безумовно, коли є зрозумілі війська, є ППО і є кораблі, є літаки і є серйозна армія, є реальна розвідка наших партнерів тут в Україні, то, безумовно, піти проти такої інфраструктури буде дуже небезпечно для рускіх.

Він водночас додав, що допомогу від ООН майбутньому контингенту Україна готова обговорювати.