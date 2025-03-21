Україна не бачить ООН альтернативою військовому контингенту або гарантіям безпеки — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить ООН як альтернативу міжнародному контингенту або гарантіям безпеки.
Головні тези:
- Україна не розглядає ООН як альтернативу військовому контингенту чи гарантіям безпеки.
- Володимир Зеленський підтримує розумні стосунки з Організацією Об’єднаних Націй, проте вважає, що ООН не забезпечить захист від Росії.
- Президент України висловив готовність обговорити допомогу від ООН майбутньому контингенту в підтримку безпеки України.
ООН не захистить нас від Росії — Зеленський
Про це глава держави повідомив під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом зустрічі з представниками медіа у Києві.
За його словами, в ООН не буде жодного мандату захищати Україну, якщо Володимир Путін знов прийде з війною.
Чи буде такий мандат у контингенту? Поки що немає відповіді на це питання, але безумовно, коли є зрозумілі війська, є ППО і є кораблі, є літаки і є серйозна армія, є реальна розвідка наших партнерів тут в Україні, то, безумовно, піти проти такої інфраструктури буде дуже небезпечно для рускіх.
Він водночас додав, що допомогу від ООН майбутньому контингенту Україна готова обговорювати.
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