"Коаліція охочих". Макрон анонсував новий саміт з підтримки України
Категорія
Політика
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"Коаліція охочих". Макрон анонсував новий саміт з підтримки України

Emmanuel Macron
Макрон

Наступний саміт "коаліції охочих" заплановано на 27 березня. Пройти він має в Парижі і за участю президента України Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Президент Франції анонсував новий саміт Коаліції охочих для підтримки України у військовій сфері.
  • Зустріч запланована на 27 березня в Парижі та передбачає участь президента України Володимира Зеленського.
  • Макрон має намір завершити роботу з підтримки української армії та створення стійкої військової моделі для запобігання російським вторгненням.

Макрон анонсував новий саміт за участі Зеленського

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі X.

Ця зустріч відбудеться після зустрічі начальників штабів збройних сил минулого тижня в Парижі та сьогоднішньої зустрічі заступників начальників оперативних командувань у Лондоні.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

За словами Макрона, союзники планують завершити роботу з підтримки української армії і побудувати стійку військову модель для запобігання прийдешніх російських вторгнень.

Ми також визначимо гарантії безпеки, які можуть надати європейські сили. Ми хочемо захистити мир.

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