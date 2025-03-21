"Коаліція охочих". Макрон анонсував новий саміт з підтримки України

Наступний саміт "коаліції охочих" заплановано на 27 березня. Пройти він має в Парижі і за участю президента України Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Президент Франції анонсував новий саміт Коаліції охочих для підтримки України у військовій сфері.
- Зустріч запланована на 27 березня в Парижі та передбачає участь президента України Володимира Зеленського.
- Макрон має намір завершити роботу з підтримки української армії та створення стійкої військової моделі для запобігання російським вторгненням.
Макрон анонсував новий саміт за участі Зеленського
Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі X.
За словами Макрона, союзники планують завершити роботу з підтримки української армії і побудувати стійку військову модель для запобігання прийдешніх російських вторгнень.
Next Thursday in Paris, we will hold a summit of the coalition of volunteers in the presence of President @ZelenskyyUa.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2025
This meeting follows last week’s gathering of military chiefs of staff in Paris and today’s meeting of operational deputy chiefs in London.
We will finalise…
Ми також визначимо гарантії безпеки, які можуть надати європейські сили. Ми хочемо захистити мир.
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