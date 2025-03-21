"Коаліція охочих". Макрон анонсував новий саміт з підтримки України

Наступний саміт "коаліції охочих" заплановано на 27 березня. Пройти він має в Парижі і за участю президента України Володимира Зеленського.

Макрон анонсував новий саміт за участі Зеленського

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі X.

Ця зустріч відбудеться після зустрічі начальників штабів збройних сил минулого тижня в Парижі та сьогоднішньої зустрічі заступників начальників оперативних командувань у Лондоні. Емманюель Макрон Президент Франції

За словами Макрона, союзники планують завершити роботу з підтримки української армії і побудувати стійку військову модель для запобігання прийдешніх російських вторгнень.

Next Thursday in Paris, we will hold a summit of the coalition of volunteers in the presence of President @ZelenskyyUa.



This meeting follows last week’s gathering of military chiefs of staff in Paris and today’s meeting of operational deputy chiefs in London.



We will finalise… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2025