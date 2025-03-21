"Коалиция желающих". Макрон анонсировал новый саммит насчет поддержки Украины

Следующий саммит "коалиции желающих" запланирован на 27 марта. Пройти он должен в Париже и с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Макрон анонсировал новый саммит коалиции желающих на 27 марта в Париже с участием президента Украины Владимира Зеленского.
- Цель саммита — завершить работу по поддержке украинской армии и созданию устойчивой военной модели для предотвращения российских вторжений.
- Участники планируют определить гарантии безопасности, которые могут предоставить европейские силы, с целью защиты мира.
Макрон анонсировал новый саммит с участием Зеленского
Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X.
По словам Макрона, союзники планируют завершить работу по поддержке украинской армии и построить устойчивую военную модель для предотвращения грядущих российских вторжений.
Next Thursday in Paris, we will hold a summit of the coalition of volunteers in the presence of President @ZelenskyyUa.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2025
This meeting follows last week’s gathering of military chiefs of staff in Paris and today’s meeting of operational deputy chiefs in London.
We will finalise…
Мы также определим гарантии безопасности, которые могут предоставить европейские силы. Мы хотим защитить мир.
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