"Коалиция желающих". Макрон анонсировал новый саммит насчет поддержки Украины
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"Коалиция желающих". Макрон анонсировал новый саммит насчет поддержки Украины

Emmanuel Macron
Макрон
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Следующий саммит "коалиции желающих" запланирован на 27 марта. Пройти он должен в Париже и с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Макрон анонсировал новый саммит коалиции желающих на 27 марта в Париже с участием президента Украины Владимира Зеленского.
  • Цель саммита — завершить работу по поддержке украинской армии и созданию устойчивой военной модели для предотвращения российских вторжений.
  • Участники планируют определить гарантии безопасности, которые могут предоставить европейские силы, с целью защиты мира.

Макрон анонсировал новый саммит с участием Зеленского

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X.

Эта встреча состоится после встречи начальников штабов вооруженных сил на прошлой неделе в Париже и встречи заместителей начальников оперативных командований в Лондоне.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

По словам Макрона, союзники планируют завершить работу по поддержке украинской армии и построить устойчивую военную модель для предотвращения грядущих российских вторжений.

Мы также определим гарантии безопасности, которые могут предоставить европейские силы. Мы хотим защитить мир.

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