"Коалиция желающих". Макрон анонсировал новый саммит насчет поддержки Украины

Следующий саммит "коалиции желающих" запланирован на 27 марта. Пройти он должен в Париже и с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Макрон анонсировал новый саммит с участием Зеленского

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X.

Эта встреча состоится после встречи начальников штабов вооруженных сил на прошлой неделе в Париже и встречи заместителей начальников оперативных командований в Лондоне. Эмманюэль Макрон Президент Франции

По словам Макрона, союзники планируют завершить работу по поддержке украинской армии и построить устойчивую военную модель для предотвращения грядущих российских вторжений.

Next Thursday in Paris, we will hold a summit of the coalition of volunteers in the presence of President @ZelenskyyUa.



This meeting follows last week’s gathering of military chiefs of staff in Paris and today’s meeting of operational deputy chiefs in London.



We will finalise… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2025