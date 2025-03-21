Украина не видит ООН альтернативой военному контингенту или гарантиям безопасности — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит ООН как альтернативу международному контингенту или гарантиям безопасности.
Главные тезисы
- Украина не считает ООН альтернативой военному контингенту или гарантиям безопасности.
- Владимир Зеленский выразил готовность обсудить помощь от ООН будущему контингенту для поддержки безопасности Украины.
- Президент поддерживает разумные отношения с ООН, но считает, что организация не обеспечит защиту от России.
ООН не защитит нас от России — Зеленский
Об этом глава государства сообщил во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом встречи с представителями медиа в Киеве.
По его словам, в ООН не будет ни одного мандата защищать Украину, если Владимир Путин снова придет с войной.
Будет ли такой мандат у контингента? Пока нет ответа на этот вопрос, но безусловно, когда есть понятные войска, есть ПВО и есть корабли, есть самолеты и есть серьезная армия, есть реальная разведка наших партнеров здесь в Украине, то, безусловно, против такой инфраструктуры будет очень опасно для русских.
Он добавил, что помощь от ООН будущему контингенту Украина готова обсуждать.
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