Украина не видит ООН альтернативой военному контингенту или гарантиям безопасности — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит ООН как альтернативу международному контингенту или гарантиям безопасности.

ООН не защитит нас от России — Зеленский

Об этом глава государства сообщил во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом встречи с представителями медиа в Киеве.

Что касается ООН, при всем уважении ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина прийти снова. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности. Мы поддерживаем разумные, логические отношения с Организацией Объединенных Наций, я имею в виду с их представителями и генсеком и т.д., но (…) ООН не может быть альтернативой гарантиям безопасности. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, в ООН не будет ни одного мандата защищать Украину, если Владимир Путин снова придет с войной.

Будет ли такой мандат у контингента? Пока нет ответа на этот вопрос, но безусловно, когда есть понятные войска, есть ПВО и есть корабли, есть самолеты и есть серьезная армия, есть реальная разведка наших партнеров здесь в Украине, то, безусловно, против такой инфраструктуры будет очень опасно для русских.

Он добавил, что помощь от ООН будущему контингенту Украина готова обсуждать.