Новые переговоры Украины со США в Саудовской Аравии — Зеленский назвал дату

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в следующий понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии состоится еще одна встреча делегаций Украины и США. Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло.

Переговоры США и Украины состоятся 24 марта

Зеленский напомнил об успешной встрече украинской и американской делегации в городе Джидда, состоявшейся 11 марта. Тогда Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня.

После этого был контакт американцев и россиян, и опять, мне кажется, люди шагнули назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня... Мы готовы лучше шаги вперед делать, но готовы в партнерстве с американцами сделать теперь и шаг назад, и говорить о частичном прекращении огня. Владимир Зеленский Президент Украины

Также президент Украины пояснил, что будет дальше после его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Содержание следующее — прекращение огня по безопасности энергосистем обеих стран. То есть, без каких-либо атак на энергетическую инфраструктуру, а также звучит так — другую гражданскую инфраструктуру. Поделиться

Глава государства отметил, что поднял этот вопрос во время разговора с Трампом и сказал, что украинская сторона подготовит перечень объектов гражданской инфраструктуры.