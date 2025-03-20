Новые переговоры Украины со США в Саудовской Аравии — Зеленский назвал дату

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в следующий понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии состоится еще одна встреча делегаций Украины и США. Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло.
Главные тезисы
- Основная тема переговоров - введение временного прекращения огня между Украиной и США в Саудовской Аравии.
- Украина готова принять предложение США о частичном прекращении огня с учетом безопасности энергосистем обеих стран.
- Президент Зеленский обсудил вопрос прекращения огня по безопасности энергосистем и гражданской инфраструктуры с президентом Трампом.
- 24 марта намечена встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии под председательством Зеленского.
- Переговоры также будут фокусироваться на подготовке перечня объектов гражданской инфраструктуры для безопасности обеих стран.
Переговоры США и Украины состоятся 24 марта
Зеленский напомнил об успешной встрече украинской и американской делегации в городе Джидда, состоявшейся 11 марта. Тогда Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня.
Также президент Украины пояснил, что будет дальше после его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Глава государства отметил, что поднял этот вопрос во время разговора с Трампом и сказал, что украинская сторона подготовит перечень объектов гражданской инфраструктуры.
Я не хочу, чтобы было разное понимание того, о чем, дай Бог, стороны договорятся на следующей, ближайшей встрече, которая будет в понедельник в Саудовской Аравии. Будут наши технические команды. Я так понимаю, структура такая, что будет встреча Украины с Америкой, а затем Америки с Россией. Или это будут параллельные подобные встречи в одной стране на одну тематику.
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