Новые переговоры Украины со США в Саудовской Аравии — Зеленский назвал дату
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Новые переговоры Украины со США в Саудовской Аравии — Зеленский назвал дату

США
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Источник:  УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в следующий понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии состоится еще одна встреча делегаций Украины и США. Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло.

Главные тезисы

  • Основная тема переговоров - введение временного прекращения огня между Украиной и США в Саудовской Аравии.
  • Украина готова принять предложение США о частичном прекращении огня с учетом безопасности энергосистем обеих стран.
  • Президент Зеленский обсудил вопрос прекращения огня по безопасности энергосистем и гражданской инфраструктуры с президентом Трампом.
  • 24 марта намечена встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии под председательством Зеленского.
  • Переговоры также будут фокусироваться на подготовке перечня объектов гражданской инфраструктуры для безопасности обеих стран.

Переговоры США и Украины состоятся 24 марта

Зеленский напомнил об успешной встрече украинской и американской делегации в городе Джидда, состоявшейся 11 марта. Тогда Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня.

После этого был контакт американцев и россиян, и опять, мне кажется, люди шагнули назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня... Мы готовы лучше шаги вперед делать, но готовы в партнерстве с американцами сделать теперь и шаг назад, и говорить о частичном прекращении огня.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также президент Украины пояснил, что будет дальше после его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Содержание следующее — прекращение огня по безопасности энергосистем обеих стран. То есть, без каких-либо атак на энергетическую инфраструктуру, а также звучит так — другую гражданскую инфраструктуру.

Глава государства отметил, что поднял этот вопрос во время разговора с Трампом и сказал, что украинская сторона подготовит перечень объектов гражданской инфраструктуры.

Я не хочу, чтобы было разное понимание того, о чем, дай Бог, стороны договорятся на следующей, ближайшей встрече, которая будет в понедельник в Саудовской Аравии. Будут наши технические команды. Я так понимаю, структура такая, что будет встреча Украины с Америкой, а затем Америки с Россией. Или это будут параллельные подобные встречи в одной стране на одну тематику.

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